В Челябинской области заложат первый карбоновый полигон

В селе Долгодеревенское Сосновского района (Челябинская область) заложат первый карбоновый полигон - так называют территории с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных участках и сельскохозяйственных землях.

Важное в истории региона событие, предусматривающее высадку деревьев, состоится по инициативе областного минэкологии завтра, 28-го октября.

В озеленении территории примут участие представители власти, общественных организаций и промышленных предприятий Южного Урала.

Высадка деревьев будет верифицирована специалистами Всероссийского общества охраны природы и проектного офиса федеральной акции «Сохраним лес» и внесена в реестр цифровых климатических сертификатов.

Параллельно с карбоновыми полигонами в регионе создадут пять карбоновых ферм, предназначенных для отработки этих специальных технологий, оптимальных для климата и типов экосистем Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии, одновременно центры декарбонизации станут частью формирующегося вокруг Челябинска «зеленого пояса», войдут в состав буферных (охранных) зон особо охраняемых природных территорий Челябинской области: Челябинского (городского), Каштакского и Ужовского боров, Харлушевского государственного природного заказника - в соответствии с мировыми тенденциями климатической безопасности.

В закладке первого карбонового полигона примут участие первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев, замминистра экологии региона Виталий Безруков, глава Сосновского района Евгений Ваганов, руководитель проектного офиса «Сохрани лес РФ» Элмурод Расулмухамедов.