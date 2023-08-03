В Челябинской области запустят пилотный проект по телемедицине

Челябинская область станет участником пилотного проекта по внедрению цифровых инноваций в работу медучреждений. Проект по телемедицине начнут реализовывать на базе больниц и поликлиник РЖД, а затем распространят на все медучреждения региона, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт

«Челябинская область станет участником пилотного проекта по внедрению цифровых инноваций в работу медучреждений, в ходе которого будут отрабатываться, в том числе, правовые нюансы, - написала Ирина Гехт в своем Telegram-канале. - Организатором и исполнителем выступит Сеть здравоохранения “РЖД-медицина”».

В рамках проекта предполагается предоставлять медицинские онлайн-услуги тем жителям, которые проживают вдали от ФАПов или поликлиник, а также пациентам, которые по какой-либо причине не имеют доступа к врачам-специалистам.

С помощью телемедицинский консультаций врач сможет: установить предварительный диагноз, назначить дополнительные обследования, скорректировать назначенное лечение, проконсультировать по результатам анализов и так далее.

Все результаты ТМК и обследований будут направляться в медучреждение, к которому прикреплен пациент.

Пилотный проект может быть запущен до конца 2023 года. Как только механизм взаимодействия будет отработан на базе Сети здравоохранения «РЖД-медицина», практику можно будет масштабировать среди других медучреждений Челябинской области, добавила первый вице-губернатор.

В 2022 году с помощью ТМК в Челябинской области провели 41,7 тысячи консультаций, из которых более 33,8 тысячи – с пациентами, а более 1,2 тысячи - в формате консилиума с федеральными телемедицинскими центрами и национальными медицинскими научно-исследовательскими центрами.

Как пояснила Гехт, небольшая доля ТМК в общем объеме врачебных консультаций связана с тем, что работа над нормативно-законодательной базой в части телемедицинского консультирования в России до конца не завершена.