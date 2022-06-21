21.06.2022
Челябинский облсуд оставил под стражей экс-следователя СК Зыкова
21.06.2022
В ярком пламени Аркаима родилась Жар-птица
21.06.2022
ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%
21.06.2022
Открытие биологов ЧелГУ поможет успешной социализации детей-аутистов
21.06.2022
В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне
21.06.2022
ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века
25.03.2020
В Челябинской области насчитали 236 жителей старше ста лет
09.12.2019
В 2019 году 40 южноуральцев отметили вековой юбилей
23.08.2019
В России установлен рекорд по числу долгожителей
21.08.2019
Челябинская долгожительница приняла поздравления от руководителей области
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022