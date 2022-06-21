В Челябинской области живет несколько сотен ровесников века

В Челябинской области назвали число жителей ста и старше лет. По данным на первое января текущего года, таковых в регионе проживало 396 человек, в том числе 125 долгожителей-мужчин и 271 женщина-ровесница века.

Как сообщает Челябинскстат, в числе перешагнувших столетний рубеж южноуральцев 372 городских жителя и 24 – сельских.

Что касается престарелых граждан в возрасте 95-99 лет, то их число на начало 2022 года составляло две тысячи 622 человека. Это 557 представителей сильного пола и две тысячи 65 – прекрасного.

Жителей Челябинской области в возрасте от 90 до 94 лет, по данным на первое января нынешнего года, - 13 тысяч 69. Здесь разрыв между числом мужчин и женщин оказался очень ощутимым: десять тысяч 494 дамы почтенных лет и только две тысячи 575 представителей сильной половины человечества.

Интересно, что в возрастных категориях 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29 лет и 30-34 года (данные на первое января этого года) мальчиков, юношей, молодых мужчин больше, чем девочек, девушек, молодых женщин (пусть разница и незначительная), а вот начиная с возрастной категории 35-39 женщины начинают «брать верх» и - вплоть до самого преклонного возраста - демонстрируют численное превосходство над представителями противоположного пола. Сначала разрыв в пользу женщин не очень велик, но чем старше возраст, тем он становится ощутимее; заметно усиливается начиная с возрастной категории 60-64 (65-69, 70-74 года – разрыв уже очень и очень заметен).