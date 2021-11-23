В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт»

В Челябинскую область поступила новая партия однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», на дефицит которой жалуются южноуральцы, а также партия двухкомпонентного препарата «Спутник V».

«Сегодня утром поступило еще 34 тысячи доз «Спутника V» и около 89 тысяч 400- «Спутника Лайт». Сейчас идет разгрузка», - рассказал губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований 23 ноября.

В ближайшее время вакцина поступит во все медицинские учреждения, отметил министр здравоохранения Юрий Семёнов.

По словам главы региона, на сегодня в области есть в наличии достаточное количество вакцины против коронавируса. На вечер понедельника, 22 ноября, в наличии было 280 тысяч доз всех зарегистрированных в стране видов вакцин. С учетом поступивших сегодня комплектов – более 400 тысяч доз.

Ранее медики рекомендовали южноуральцам, перестать гоняться за однокомпонентным «Спутником Лайт» и ставить двухкомпонентную вакцину, в том числе и при ревакцинации.

По состоянию на 23 ноября 2021 года всего в регион поступил один миллион 796 тысяч 497 комплектов вакцины (вместе с ЗАТО, но без новых пока еще не распределенных партий). Из них один миллион 395 тысяч 345 комплектов доз – ГамКовидВак («Спутник V»), 234 тысячи 672 дозы - «Спутник Лайт», 59 тысяч 310 комплектов - «Эпи-ВАК-Корона», 14 тысяч 40 комплектов – «Кови-Вак».

«Помимо коронавирусной инфекции важно не забывать и о гриппе. Вакцина от гриппа также присутствует во всех муниципалитетах», - подчеркнул Юрий Семёнов.

Напомним, в Челябинской области прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства, круглосуточных пунктах вакцинации, в торгово-развлекательных центрах и дополнительных пунктах с отдельными входами. На территории региона открыты и продолжают работу два мега-пункта вакцинации: КРК «Мегаполис» в Челябинске и арена «Металлург» в Магнитогорске.

Также продолжается вакцинация иностранных граждан в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, а также Областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.