В четырех муниципалитетах Челябинской области открылись новые пункты ПЦР-тестирования здоровых людей

В четырех муниципалитетах Южного Урала – Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске – с сегодняшнего дня, первого февраля, начали работать новые пункты ПЦР-тестирования здоровых людей.

Как напоминают в региональном минздраве, в такие пункты могут обращаться южноуральцы, которым ПЦР-тест необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещением другого региона или страны. Чтобы попасть на прием, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Челябинске новый пункт ПЦР-тестирования открылся в поликлинике №3 по улице Блюхера, 12. Прием посетителей здесь будет вестись ежедневно, с десяти утра до трех часов дня.

Пункты в Копейске (поликлиника №6, улица Братьев Гожевых, 5-А), Коркино (поликлиника №7, улица Валентины Терешковой, 40, корпус 1) и Еманжелинске (поликлиника №8, улица Почтовая, 15) также будут работать с десяти утра до трех часов дня с понедельника по пятницу.

В ежедневном режиме, с десяти утра до трех дня, продолжают работать пункты ПЦР-тестирования в ГКБ-1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной); ГКБ-6 (улица 50 лет ВЛКСМ, 29); ГКБ-8 (улица Горького, 18); поликлинике №2 третьей областной клинической больницы Челябинска (проспект Победы, 376-В).