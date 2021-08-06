В Чурилово вводят ограничение движения

В Челябинске в микрорайоне Чурилово в рамках строительства улицы Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда ограничат движение на конечном пункте «Мехколонна». Ограничения вводят в связи с проведением дорожных работ.

Движение будет прекращено с 20 часов 6 августа до 23 часов 8 августа. Изменится также схема движения общественного транспорта.

Маршруты автобусов №2 «ПКиО – Мехколонна» и №34 «Автобусный парк – Мехколонна» будут следовать до остановки «ул. Ферганская», а разворот будет осуществляться на улице Сергея Герасимова.

Маршруты №47 «Мехколонна – ЧМК», №62 «Автоцентр – Мехколонна», №86 «Мехколонна – поселок Шершни», №20 «Мехколонна – Доватора», №30 «Мехколонна – Петра Столыпина» будут следовать до остановки «Центральная проходная».

Маршрут №57 будет обслуживаться без изменений.

Напомним, работы на улице Конструктора Духова ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Важный для Чурилово объект обещают сдать уже к концу 2021 года. Помимо строительства дороги здесь высадят более 100 деревьев. Тротуары шириной два метра отделят от дороги разделительные газоны.