В день 286-летия Челябинска Наталья Котова подводит итоги

Сегодня, 13 сентября, Челябинск отмечает свое 286-летие.

В День города принято подводить итоги. В этом году в столице Южного Урала реализовано огромное количество проектов во всех сферах: досрочное завершение реконструкции Ленинградского моста, масштабное дорожное строительство, благоустройство порядка 30 общественных территорий, 340 обновленных дворов, комплексное озеленение, решение застарелых проблем.

Как отмечает глава Челябинска Наталья Котова, в 2022 году Челябинск встречает свой день рождения с новыми общественными пространствами.

«Это площадь перед дворцом спорта «Юность», где много лет находился автовокзал. Это абсолютно новые и атмосферные скверы у ДК «Станкомаш», ДК «ЧЗМК», ДК «Строитель», парк «Дружбы» в Тракторозаводском районе, новые пешеходные улицы. На очереди - Сад камней, первый инклюзивный сквер, парк «Плодушка». Работы много, но уже сейчас челябинцы видят изменения, советуют нам, что делать дальше. Мы постепенно «уходим» от больших общественных пространств и создаем небольшие уютные скверики», - подчеркнула Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, такие маленькие места отдыха стали появляться во всех районах города. Например, по улице Евтеева, в микрорайоне Чурилово — на улице Трашутина, свой мини-сквер теперь есть и у дома №96 по улице Дегтярева.

«Нельзя, чтобы в городе были только крупные точки притяжения. Даже идя в магазин рядом с домом, горожанин должен получать эстетическое удовольствие», - заявила Наталья Котова.

В этом году произошло сразу несколько знаковых событий, приняты решения, которые не принимались годами. Так, ДК «Станкомаш» и спортивный комплекс «Сигнал» перешли в муниципальную собственность. Удалось сдвинуть с мертвой точки давние проблемы поселка ЧВВАКУШ, объекты которого также перешли под управление городом. Недострои, заброшенные владельцами и мозолящие глаза челябинцам, также постепенно изымаются по решениям суда и реализуются с торгов.

Город начинает блистать. Знаковые здания постепенно украшаются архитектурной подсветкой. В этом году новый облик получили несколько домов по проспекту Ленина и на Свердловском проспекте.

Челябинск меняется и зеленеет. Только в этом году на улицах города появится 13 тысяч новых деревьев и 22 тысячи новых кустарников. Все лето горожан радовали 265 красочных клумб, взят тренд на использование для них многолетних растений.