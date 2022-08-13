В День физкультурника Александр Лазарев оценил спортивные объекты

В день физкультурника, который в 2022 году отмечается 13 августа, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев оценил реконструированные спортивные объекты в Троицке и побывал на соревнованиях в Южноуральске.

Сегодня в Троицке состоялось торжественное открытие после реконструкции стадиона «Сатурн-плюс». А в Южноуральске в этот день был дан старт VII Летнему областному фестивалю «ГТО».

Посещение Троицка спикер областного парламента Александр Лазарев, депутат Законодательного Собрания Евгений Илле и депутат ГД РФ Владимир Павлов начали со знакомства со знаковыми для города объектами – набережной и площадью Свято-Троицкого собора, а также центральной площадью города. Эти любимые троичанами места прогулок и отдыха были благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Затем парламентарии оценили итоги реконструкции стадиона «Сатурн-плюс». Масштабные работы по обновлению спортивного объекты были проведены на средства областного и муниципального бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». На эти цели было направлено более 70 миллионов рублей. Средства выделены по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Реконструкция была включена в два партийных проекта «Городская среда» и «Детский спорт».

Теперь стадион оснащен футбольном полем, овальным беговым треком с четырьмя дорожками с бесшовным резиновым покрытием, есть сектор для игры в стритбол, площадка для игры в волейбол, яма для прыжков в длину и хоккейная коробка. Обновлена трибуна для зрителей.

«Обновленный стадион - настоящий подарок для всех жителей города, - отметил Александр Лазарев. - Губернатор региона и депутаты областного парламента уделяют особое внимание развитию физической культуры и доступности спортивных сооружений. Спорт – это инвестиции в здоровье южноуральцев».

Новый стадион будет работать ежедневно с шести утра до 22 часов вечера.

«Замечательно, что стадион будет открыт для свободного посещения, тренировок спортивных секций, уроков физкультуры расположенных рядом школ, занятий «групп здоровья», – подчеркнул руководитель регионального парламента.

Администрация готова будет продлить часы работы стадиона, если будут такие пожелания жителей.

После Троицка председатель Законодательного Собрания области отправился в Южноуральск, где сегодня стартовал VII Летний областной фестиваль «ГТО». Спикер, Александр Лазарев, который сам является обладателем золотого значка ГТО, поприветствовал участников соревнований и поблагодарил тренеров за воспитание здорового подрастающего поколение.

Вместе с Александром Лазаревым поддержать спортсменов пришли заместитель председателя Заксобрания Анатолий Еремин, депутаты Евгений Илле, Владимир Перезолов и Дмитрий Клеутин.

В спортивном празднике приняли участие сильнейшие спортсмены, успешно выступившие на муниципальных отборочных соревнованиях. В Южноуральск на финал приехали более 30 команд из муниципалитетов области.

Программа соревнований предусмотрена для обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 15 лет. Юным спортсменам необходимо будет выполнить нормативы комплекса ГТО в беге на 60 метров, в поднимании туловища из положения лежа на спине, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, в подтягивании из виса на высокой перекладине, в прыжках в длину с места и в наклоне вперед стоя на гимнастической скамье.

Приветствуя спортсменов и гостей праздника, Александр Лазарев отметил особую роль тренеров и педагогов в воспитании здорового и физически развитого поколения юных южноуральцев. «Самыми добрыми словами хочу отметить труд тренеров и специалистов, воспитывающих здоровое поколение страны, работающих на будущее нашего спорта. Выражаю благодарность всем, для кого физическая культура и спорт стали профессией, смыслом жизни», – сказал председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.