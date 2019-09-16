В День города в Челябинске родился 31 малыш
Общество
Сегодня, 11:32
Автор: 
Инна Шемаева

Население Челябинска увеличилось на 31 человека. В День города на свет появились 16 девочек и 15 мальчиков.

Об этом сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

«13 сентября родился 31 ребенок, в том числе две пары двойняшек», - сказала Наталья Горлова.

Для новорожденных малышей готовы подарки от администрации. Сегодня их доставят мамочкам. В один из роддомов с поздравлениями уже поехала временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.

Автор: 
Инна Шемаева
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