В День города в Челябинске родился 31 малыш
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Сегодня, 11:32
Население Челябинска увеличилось на 31 человека. В День города на свет появились 16 девочек и 15 мальчиков.
Об этом сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.
«13 сентября родился 31 ребенок, в том числе две пары двойняшек», - сказала Наталья Горлова.
Для новорожденных малышей готовы подарки от администрации. Сегодня их доставят мамочкам. В один из роддомов с поздравлениями уже поехала временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.
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