В День России зажглась звезда Магнитогорска!

В Магнитогорске на Аллее звезд торжественно открыли еще одну звезду – в честь 90-летия города.

У дворца культуры имени С. Орджоникидзе собрались ветераны и молодежь, строители города и металлургического комбината, а также те, кому продолжать славную летопись добрых дел.

«Символично, что открытие звезды происходит в День России, - отметил глава города Сергей Бердников. – Ведь Магнитогорск – наша малая Родина, и каждый из нас делает всё, чтобы город с каждым днем становился всё краше и уютнее».

Председатель городского Собрания Александр Морозов обратил внимание, что на Аллее расположена двадцать одна памятная звезда. Все они заложены в честь уважаемых людей или городских организаций, и только двадцать вторая будет посвящена всему городу.

«Город этого достоин! Мы здесь родились, выросли, знаем каждое деревце, каждый уголок. Магнитогорск – лучший город на земле!» - как всегда ярко завершил свое выступление спикер.

Гимн города, прекрасная солнечная погода и отличное настроение присутствовавших – всё это создало ощущение настоящего праздника.

А вечером на набережной в парке «У Вечного огня» прошел большой концерт с участием городских и приезжих творческих коллективов. Финальной точкой праздника стал яркий фейерверк.