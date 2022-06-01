В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

В День защиты детей, первого июня, губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил отремонтированный детский сад №40 «Какаду», который расположен в микрорайоне «Тополиная аллея» в районе Северо-Запад Челябинска.

Это был один из первых частных садов в областном центре. Одна часть здания принадлежала администрации города Челябинска, а другая – частному лицу. «Одна половина здания принадлежала детскому саду, а другая - с бассейном и комнатами для дополнительных занятий - частной фирме. И она решила свою часть продать под коммерческие нужды», - напомнил глава региона предисторию спасения дошкольного учреждения.

Поделиться

Родители стали бить тревогу и обратились за помощью к Алексею Текслеру. Глава региона услышал челябинцев и выделил средства не только на выкуп части здания, но и на ремонт дошкольного образовательного учреждения. «Мы приняли решение выкупить вторую половину, чтобы сохранить её для детей. И отремонтировать», - отметил губернатор.

На ремонт помещений было направлено 10 миллионов рублей из средств областного и городского бюджетов, на выкуп бассейна – 32 миллиона рублей.

Глава региона подчеркнул, что приехал в этот детсад именно в День защиты детей, так как считает, именно здесь удалось отстоять права многих малышей путем возвращения «Какаду» городу и детям.

Сегодня Алексей Текслер оценил результат проделанной работы. «Сейчас после ремонта вы видите прекрасный оздоровительный комплекс с бассейном на первом этаже и прекрасный образовательный комплекс», - сказал Алексей Текслер.

В детсаду помимо бассейна, есть массажный кабинет и спелеокамера. Глава региона осмотрел студии, которые созданы для развития творческих задатков у детей - студия для лего-конструирования, театральных занятий, хореографии, песочной анимации, изо, научно-исследовательской работы.

В настоящее время детсад «Какаду» посещают 389 дошколят. «Я знаю, сюда с удовольствием водят деток. Считаю в этом направлении мы должны двигаться. Это такой современный, интересный стандарт», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор накануне в своем Послании отмечал, что в регионе за три года - с 2019 по 2021 годы – построено и реконструировано 38 детских садов.

«В этом году сдадим 13, в 2023 году примерно такие же планы, - поделился планами Алексей Текслер. - Мы убрали полностью очередь для детей до полутора лет. С ясельными группами кое-где в отдельных муниципалитетах проблемы остаются, но мы их тоже решаем.

Губернатор еще раз подчеркнул, что дети были и остаются для региональных властей безусловным приоритетом в работе. «Это касается и дошкольного, и школьного образования, и сферы культуры, и спорта. Мы будем делать все, чтобы дети в Челябинской области развивались, росли достойными гражданами нашей страны», - заключил Алексей Текслер.

Губернатор, пользуясь случаем, еще раз поздравил с праздником детей и родителей, а также поблагодарил работников дошкольного образования за любовь и заботу, которую они дают детям. «Внимание воспитателей, нянечек и педагогов малыши всегда чувствуют», - уверен Алексей Текслер.