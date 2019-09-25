В девятой горбольнице Челябинска появится открытая детская реанимация 

В Челябинске будет обеспечен беспрепятственный доступ родных к детям, находящимся в реанимационном отделении.

Проект «Открытая реанимация» южноуральская столица - одной из первых в Уральском федеральном округе - реализует в настоящее время в городской клинической больнице №9. Детская реанимация именно этого медицинского учреждения выбрана пилотной площадкой проекта.

В настоящее время на средства городского бюджета проводится масштабный ремонт детского корпуса ГКБ №9. Требуется также его оснащение дополнительным оборудованием, отметила руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

Речь об открытой детской реанимации шла сегодня, 25-го сентября, на заседании муниципального проектного комитета Челябинска «Город для жизни».

По словам Натальи Горловой, тема беспрепятственного посещения родственниками детей и взрослых, находящихся в реанимации, сегодня активно поднимается. Челябинск не остался от нее в стороне.