В девятой горбольнице Челябинска появится открытая детская реанимация 
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 14:47
Автор: 
Евгения Иванова

В Челябинске будет обеспечен беспрепятственный доступ родных к детям, находящимся в реанимационном отделении.

Проект «Открытая реанимация» южноуральская столица - одной из первых в Уральском федеральном округе - реализует в настоящее время в городской клинической больнице №9. Детская реанимация именно этого медицинского учреждения выбрана пилотной площадкой проекта.

В настоящее время на средства городского бюджета проводится масштабный ремонт детского корпуса ГКБ №9. Требуется также его оснащение дополнительным оборудованием, отметила руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

Речь об открытой детской реанимации шла сегодня, 25-го сентября, на заседании муниципального проектного комитета Челябинска «Город для жизни».

По словам Натальи Горловой, тема беспрепятственного посещения родственниками детей и взрослых, находящихся в реанимации, сегодня активно поднимается. Челябинск не остался от нее в стороне.

Автор: 
Евгения Иванова
Отправить новость
Общество
01.02.19 11:10
Челябинские антимонопольщики предупредили клинику, предлагающую пластические операции
Общество
22.11.18 11:23
На здоровье
Губернатор Челябинской области выделил 20 миллионов рублей на ремонт больницы на ЧМЗ
Общество
22.11.18 10:05
И вам не кашлять!
Лишь каждый десятый челябинец считает, что абсолютно здоров
Общество
19.10.18 15:24
Челябинские нейрогенетики выявили редкую болезнь у взрослых близнецов
Сегодня, 11:00
В Челябинске начался отопительный сезон
Сегодня, 09:54
Определены лучшие газорезчики
Вчера, 17:50
Анонсы событий и мероприятий на 25 сентября
Вчера, 17:04
Покупать буржуйки и запасаться дровами?
Вчера, 16:45
Имя ответственного за покраску старинного каменного дома в Челябинске назовут в пятницу
Вчера, 15:45
Магнитогорск попал в регионы-лидеры по производству самогона
Вчера, 14:40
Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска
Вчера, 13:44
Ирина Гехт защитилась от гриппа и призвала южноуральцев следовать ее примеру
Вчера, 13:40
Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов дать тепло
Вчера, 13:03
Пара из Нязепетровска сыграла свадьбу в стиле 90-ых
Спорт
Сегодня, 13:14
В каждом районе построят бассейн
В Челябинске обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры
Общество
Сегодня, 12:23
В Челябинской области сельские пенсионеры получают надбавку
Новости
Сегодня, 13:34
Культура
В Историческом музее проведут занятие «Чему учили в старину»
Сегодня, 12:59
Происшествия
Мошенник в Магнитогорске пугает сирот связями в полиции
Сегодня, 12:51
Происшествия
В Челябинске вынесен приговор военному, который похищал имущество из авиационной части
Сегодня, 11:39
Спорт
Розыгрыш билетов на матч «Трактор»-«Барыс»
Сегодня, 11:03
Происшествия
В Сосновском районе водитель уснул за рулем и протаранил скорую
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 09:54
Общество
Определены лучшие газорезчики
Вчера, 17:50
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 сентября
Вчера, 15:45
Общество
Магнитогорск попал в регионы-лидеры по производству самогона
Вчера, 14:40
Общество
Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска
Вчера, 13:03
Общество
Пара из Нязепетровска сыграла свадьбу в стиле 90-ых
Теги
Здоровье
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика