В дни новогодних каникул южноуральские газовики будут работать в усиленном режиме
Общество
Сегодня, 12:40

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей в дни новогодних каникул газораспределительные организации «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» перейдут на усиленный режим работы.

С вечера 31 декабря и до конца новогодних каникул в компаниях организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников и рабочих эксплуатационных служб на случай аварийно-восстановительных работ. Для решения оперативных вопросов и координации действий аварийной и эксплуатационных служб в случае нештатных ситуаций также круглосуточно будут дежурить руководящие работники и ответственные специалисты компаний.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов газового хозяйства, а также проверена готовность подразделений к проведению аварийно-восстановительных работ, укомплектованность их средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротушения, инструментами и материалами.

«Залог безопасности потребителей газа – это не только профессиональная и слаженная работа наших служб, но и дисциплинированность всех потребителей газа. Мы убедительно просим жителей Челябинска и области помнить, что газ требует внимания, аккуратности при пользовании газовым оборудованием и соблюдения элементарных правил его безопасной эксплуатации. В случае обнаружения запаха газа в любое время суток нужно незамедлительно вызывать аварийную газовую службу со стационарных телефонов по номеру 04, с мобильных – 104 или 112», – отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Справка:

Правила использования газа в быту запрещают оставлять без присмотра работающие газовые приборы (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Нельзя допускать к ним лиц, не контролирующих своих действий. Нельзя допускать к газовым приборам маленьких детей и лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа. Нельзя пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Нельзя заклеивать решетки вентиляционных каналов.

Жителям частных домов необходимо следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов. При отсутствии тяги в них газовые приборы эксплуатировать нельзя. Нельзя пользоваться печной газовой горелкой при закрытой вьюшке (шибере печи), чтобы продукты сгорания газа не скапливались в помещении.

Нельзя самостоятельно устанавливать или переставлять газовые приборы и баллоны. Нельзя хранить баллоны сжиженного газа в квартирах, подвалах, на балконах и лоджиях. Перед тем, как пользоваться газовыми приборами, необходимо предварительно проветрить помещение. Форточки должны быть открыты во время работы приборов. При запахе газа необходимо закрыть кран на приборе и перед прибором. Открыть окна, проветрить помещение. Нельзя зажигать спички, курить, включать и выключать электроприборы.При появлении запаха газа необходимо срочно вызывать аварийную бригаду. Только сотрудники газовой службы с помощью специальных приборов и оборудования могут определить степень опасности ситуации и своевременно ликвидировать ее.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК»

Контактный телефон: 8 (351) 247-12-72

Е-mail: pr@gazcom74.ru

Сайт: www.gazcom74.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

Контактный телефон: 8 (351) 737-16-48

Е-mail: L.Kalenik@chelgaz.ru

www.chelgaz.ru

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