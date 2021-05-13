В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой

В Челябинском доме-интернате №1 для престарелых и инвалидов специалисты управления Россельхознадзора во время проверки нашли некачественные ячменную ячневую и кукурузную крупы. Исследования показали, что в учреждении использовали мучку – побочный продукт, получаемый из переработанных круп.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора по Челябинской области, плановая проверка прошла в апреле этого года. Специалисты выборочно отобрали крупы.

«После проведения лабораторных исследований в Челябинской испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» установлено, что крупа ячменная ячневая №2 не соответствует требованиям ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» и крупа кукурузная шлифованная №4 не соответствует требованиям ГОСТ 6002-69 «Крупа кукурузная. Технические условия». Обе крупы - по содержанию мучки», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, поставщик – индивидуальный предприниматель Фраас Е.В. нарушил закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Поставщика намерены привлечь к административной ответственности за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

«Производителям продукции ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» (Омская область, рабочий поселок Марьяновка), которое выпустило некачественную ячменную ячневую крупу, и ООО Компания «Витал Продукт» (Ставропольский край, город Изобильный), которое выпустило некачественную кукурузную крупу, будут выданы предписания о приостановлении действия деклараций о соответствии на данный вид продукции», - подытожили в пресс-службе.