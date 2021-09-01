В Еманжелинске детей из детсада, где идет ремонт, распределят по группам с учётом возраста

С первого сентября 2021 года дети из детского сада №26 в Еманжелинске (Челябинская область), вынужденные из-за ремонта посещать иные дошкольные учреждения, будут распределены по группам в зависимости от возраста.

Об этом сообщили в управлении образования Еманжелинского района в ответ на жалобы родителей.

Напомним, родители написали губернатору Алексею Текслеру о затянувшемся ремонте в детсаду №26, и отметили, что их дети уже полгода вынуждены посещать не подходящие им по возрасту группы в других детсадах.

«На время ремонтных работ всех воспитанников из детского сада №26 распределили в другие учреждения и с первого сентября 2021 года они будут зачислены в группы с учётом возраста и наполняемости групп», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ начальник Управления образования администрации Еманжелинского района Ирина Кондакова.

Детский сад №26 в Еманжелинске был закрыт на ремонт в апреле 2021 года. «Аукцион на выполнение работ по реконструкции кровли муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26», объявленный 13 апреля 2021 года, выиграло ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ ГРУПП», директор Литвинов Евгений Николаевич», - пояснила Ирина Геннадьевна.

Контрактом было предусмотрено завершить ремонтные работы не позднее 31 июля 2021 года. «Но 30 июля 2021 года дополнительным соглашением дата была продлена до 25 августа 2021 года, - уточнила начальник управления образования района. - В настоящее время выполнены работы по кирпичной кладке парапета, демонтажные работы, установлена стропильная система. В связи с нарушением исполнения контракта администрация предъявила претензии исполнителю, дата окончания ремонта будет согласована в ближайшее время».