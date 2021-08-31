Родители дошкольников из Еманжелинска обратились к губернатору за помощью

Родители детей, посещающих детский сад №26 в Еманжелинске (Челябинская область), в преддверии визита губернатора Алексея Текслера в их муниципалитет рассказали главе региона о затянувшемся ремонте в их дошкольном учреждении и попросили его помочь в решении их проблемы.

«У нас в Еманжелинском районе с 15 апреля закрыт детский сад № 26 для ремонта кровли по предписанию прокуратуры. По данному предписанию работы должны были закончиться 15 июля 2021года. В связи с подорожанием материала и сменой подрядчиков сроки сдвинули до первого сентября. Теперь мы узнаем, что раньше первого октября нам не ждать окончания ремонта», - сообщают родители в группе «А.Л.Текслер, помоги» ВКонтакте.

По словам родителей, их дети уже полгода вынуждены посещать в других детсадах группы, не подходящие им по возрасту. Соответственно, о качественном дошкольном образовании речь в таких условиях не идет.

И к проведению ремонтных работ есть немало вопросов. «Крыша в данный момент не готова. Если пойдут дожди, то снова зальет помещения, где уже заменена электрическая проводка и произведён косметический ремонт групп», - волнуются родители. По их данным, ремонт затягивается из-за отсутствия необходимых материалов.

Администрация Еманжелинского района заверяет родителей, что работы ведутся в соответствии со сроками. «Когда эти сроки заканчиваются, мы не знаем. Точного ответа не дождаться. Может у Вас получится разъяснить ситуацию для родителей воспитанников детского сада № 26. Надеемся на Вашу помощь», - обращаются к губернатору родители.

«Реконструкция кровли ведется подрядной организацией ООО "Инвестстрой групп" в соответствии с муниципальным контрактом от 12.05.2021 года. В настоящее время подрядчиком производится установка деревянных конструкций скатной кровли, работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ», - сообщает районная администрация. Точные сроки завершения работ в рамках контракта мэрия не называет. По данным с сайта госзакупки – 31 декабря 2021 года. Родители недоумевают, почему чиновники скрывают дату и готовы обращаться в прокуратуру, чтоы надзорное ведомство провело проверку контракта на коррупционную составляющую.

Напомним, во вторник, 31 августа, Алексей Текслер посещает с рабочим визитом Еманжелинский район. Глава региона оценит работы по благоустройству, посетит ряд социальных объектов и проведет рабочую встречу с главой района Евгением Светловым. Зная традицию губернатора обязательно посещать какой-то объект вне плана (фирменные «развороты Текслера»), не исключено, что глава региона может заехать и в детсад №26.