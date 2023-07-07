В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи

Шесть выпускников Еткульского района (Челябинская область) стали золотыми медалистами. В сквере села Еткуль глава района Юрий Кузьменков устроил для них торжественный прием.

Это стало доброй традицией - чествовать выпускников школ района, получивших аттестат особого образца и золотые медали «За особые успехи в учении».

В этом году золотыми медалистами стали шесть учащихся из пяти школ района: Никита Басов (Еткульская СОШ), Мария Путилова и Ирина Апокина (Каратабанская СОШ), Арина Горбунова (Новобатуринская СОШ), Матвей Кузнецов (Еманжелинская СОШ) и Александр Сердюков (Коелгинская СОШ).

Приветствуя медалистов, Юрий Кузьменков поздравил ребят и пожелал им успешно поступить в учебные заведения, овладеть нужной профессией и вернуться молодыми специалистами в учреждения муниципалитета.

К поздравлению присоединилась заместитель главы района Галина Ямгурова:

«Школа – это только первая ступень на пути становления вас как личностей, а медаль – это награда за вашу отличную учебу, всесторонние знания и активную школьную жизнь. Желаю вам найти своё место в жизни и достичь таких высот, чтобы все мы могли вами гордиться!», - сказала она.

Говоря о достижениях одиннадцатиклассников, выступающие отметили старания родителей, которые на протяжении многих лет поддерживали своих детей.

Мама выпускника Оксана Сердюкова в ответном слове от имени родителей поблагодарила педагогов за ежедневный труд и также пожелала ребятам удачи.

Начальник управления образования Лариса Уварина отметила:

«Выпускники - сильные учащиеся наших школ. Ребята не только подтвердили свои знания и достижения аттестатом, но и превосходными результатами ЕГЭ. Одиннадцатиклассники уже определились со своей будущей профессии, кто–то мечтает стать воспитателем, логопедом, программистом, таможенником, а кого-то привлекает судебное дело и прикладная информатика».

На торжественном приеме чествовали не только «золотую молодежь» и их родителей. Под громкие аплодисменты на сцену пригласили педагогов-наставников. Классные руководители – Татьяна Казак, Елена Заплатина, Светлана Сураева, Максим Зяблицев, Наталья Игошина – были встречены улыбками, аплодисментами и искренней любовью выпускников.

Душевную ноту добавили работники районного Дома культуры, исполнив несколько лирических песен. Церемония получилась торжественной и в то же время трогательной.