В Еткульский район поступили новые школьные автобусы и автомобиль скорой помощи

В Еткульский район (Челябинская область) поступили новые школьные автобусы и автомобиль скорой помощи.

Передача транспортных средств представителям муниципалитетов состоялась накануне, 29 марта, в Челябинске. На торжественной части мероприятия присутствовала делегация Еткульского района во главе с Юрием Кузьменковым: глава района и водители оценили качество нового транспорта.

Перед отправкой в территории новые автобусы осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также глава региона пообщался с представителями муниципалитетов.

По информации главного врача станции скорой медицинской помощи города Коркино Станислава Герасимова, один из новых автомобилей скорой помощи будет задействован на территории Еткульского района. Всего станцией скорой помощи Коркино было получено четыре машины: три класса В (обычные, линейные), один класса С (реанимобиль). Один из них будет базироваться в селе Еткуль.

Что касается школьных автобусов, то, по информации управления образования Еткульского района, полученные в 2023 году автобусы (ГАЗ) будут направлены в МКОУ «Таяндинская СОШ», МКОУ «Лебедевская ООШ» и на новый маршрут (подвоз обучающихся из деревни Сары) для МКОУ «Еманжелинская СОШ».

«На территории всего района реализуются меры по безопасному подвозу детей к образовательным учреждениям. На сегодняшний день общее количество обучающихся на подвозе составляет 716 учеников. Всего 20 транспортных средств, прикрепленных к 11 образовательным учреждениям, ежедневно привозят ребят к школам по 28 маршрутам. Ежегодно наш парк школьных автобусов пополняется. С учетом поступления новых автобусов в наш муниципалитет потребность в их замене будет полностью закрыта к 2026 году», - отметил глава района Юрий Кузьменков.

Напомним, в 2022 году был закуплен школьный автобус (ПАЗ) для МБОУ «Коелгинская СОШ», получены один автобус для МКОУ «Белоносовская СОШ» и два автобуса (ГАЗ) для МБОУ «Еткульская СОШ». Общая численность транспортных средств, которые были заменены в период с 2018 года по настоящий момент, составляет десять единиц.