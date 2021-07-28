Челябинские медики получили новые скорые с передовым оборудованием

Автопарк Станции скорой медицинской помощи Челябинска пополнился 20 автомобилями - 16 машин скорой помощи и четыре реанимобиля. Спецтранспорт на базе автомобиля Ford Transit, оснащенный лучшим медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, приобрел и передал минздраву региона Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК»). Общая стоимость закупленной техники – 116 миллионов рублей.

Церемония передачи машин южноуральским медикам состоялась в среду 28, июля. В ней приняли участие первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, министр здравоохранения региона Юрий Семёнов и директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

«За последние два года мы существенно обновили парк скорой медицинской помощи, в том числе благодаря той поддержке, которую нам оказывает бизнес, в частности, Русская медная компания», - отметила Ирина Гехт и выразила благодарность РМК за поддержку здравоохранения. «Сейчас как никогда важны своевременность оказания медицинской помощи и наличие машин. Этот транспорт ещё и облегчит работу врачей за счёт аппаратуры высочайшего класса», - подчеркнула первый замглавы региона.

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, скорые укомплектованы новаторскими дефибрилляторами с голосовым помощником на русском языке, который координирует действия медработника, контролирует качество реанимации и при необходимости выполнит дефибрилляцию. Для удобства работы медицинского персонала транспортные средства оснащены эффективной системой кондиционирования и шумоизоляцией. Для работы при минусовых температурах машины имеют системы холодного запуска двигателя.

Реанимобили укомплектованы одними из лучших в мире швейцарскими аппаратами ИВЛ, которые обладают интеллектуальной системой адаптивной поддержки вентиляции лёгких, подходят для людей любого возраста, начиная с рождения, способны автономно работать более девяти часов в условиях передвижения транспорта.

Кроме того, в комплектацию входят уникальные тележки-каталки. Они приспособлены для перевозки людей с травмами позвоночника, позволяют проводить сердечно-лёгочную реанимацию и имеют модуль для перевозки детей.

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«Мы находимся в постоянном тесном сотрудничестве с правительством Челябинской области, особенно – с социальным блоком. Поэтому не понаслышке знаем, сколько региональные власти делают в это непростое время, чтобы у жителей региона была максимально доступная, эффективная, оперативная медицина. Данные автомобили – наш вклад в эту большую и очень важную работу», - отметил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Ерёмин.

СПРАВКА

За 2020-2021 год Русская медная компания и Благотворительный фонд РМК приобрели и передали Минздраву Челябинской области 47 машин скорой помощи, шесть реанмобилей и 10 машин неотложной помощи. На приобретение спецтехники направлено более 270 миллионов рублей.

Техника работает в Челябинске, Коркино, Кыштыме, Симе, Карабаше, Варненском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Карталинском, Чесменском, Ашинском, Октябрьском, Сосновском районах.

РМК также помогала в борьбе с пандемией коронавируса, передавая региону дефицитные средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ. Помощь от Благотворительного фонда Русской медной компании также получили семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, – им волонтёры доставляли продуктовые наборы. На поддержку медицинских организаций и населения компания направила более 1,8 миллиарда рублей.