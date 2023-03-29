Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц

Муниципальные образования Челябинской области получили школьные автобусы и автомобили для медицинских организаций. Передача нового транспорта состоялась в среду, 29 марта, на площади Революции Челябинска. Перед отправкой в территории технику осмотрел губернатор Алексей Текслер.

«Уверен, жители заметили, как обновляется школьный и медицинский автопарк. После долгого периода без новой техники мы всерьез за это взялись», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию поручил правительству РФ обновить парк школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в течение 2021–2024 годов. Вся техника должна быть российского производства.

«Если говорить про школьные автобусы, благодаря решению Президента, нацпроектам, нашим региональным программам, за последние несколько лет мы фактически обновили больше половины школьных автобусов в регионе, - отметил губернатор Челябинской области. - Что касается автомобилей скорой помощи, то их тоже на две трети обновили. Задача - полностью обновить весь специализированный транспорт».

Сегодня 25 муниципалитетов области получили 44 школьных автобуса «ГАЗ» в рамках федеральной поставки.

«Такая передача автобусов в муниципалитеты стала уже доброй традицией. Каждый год происходит активная замена тех машин, которые подошли к 10-летнему рубежу эксплуатации, - отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. - Нам очень важно не просто довезти детей до места обучения, но и обеспечить их безопасность в дороге».

По словам замминистра, все транспортные средства соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены навигационной системой АСН ГЛОНАСС, оранжевыми проблесковыми маячками и тахографами и стоят на особом учете у ГИБДД.

Глава Уйского района Вениамин Владельщиков рассказал губернатору, школьный автобусный парк в районе - один из самых больших в Челябинской области. Он насчитывает 21 единицу техники. Ежедневно автобусы доставляют в школу 493 ученика района. «Общая площадь маршрутов - чуть более 500 километров из 18 населенных пунктов», - уточнил глава.

В этот раз новые ГАЗ получили пять школ: Кидышевская, Нижнеусцелемовская, Ларинская, Мирненская и Уйская.

Глава района отметил, во всех автобусах есть ремни безопасности, кнопки вызова водителя на сиденьях, противоскользящее напольное покрытие и устройство, не позволяющее ехать с открытой дверью.

«Кусинский район получил школьный автобус, который отправится в Магнитскую среднюю школу, взамен устаревшего. На нем будут подвозить детей из отдаленных районов на учебу», - рассказал глава Юрий Лысяков.

Всего с 2019 по 2022 годы муниципалитеты Челябинской области получили 263 автобуса за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время на школьных автобусах перевозят 19 тысяч школьников. «Традиционные желтые автобусы с надписью «дети» - большие помощники и в учебной, и в досуговой деятельности школ», - подчеркнула Елена Коузова.

Кроме того, сегодня в медицинские учреждения области передано 22 специализированных автомобиля - скорые помощи, передвижные фельдшерско-акушерские комплексы, передвижная поликлиника и даже диагностический комплекс с флюорографом и маммографом.

По федеральной программе получен 21 автомобиль, из них семь мобильных ФАПов («Луидор»); 13 автомобилей скорой помощи («УАЗ» и «ГАЗ»); одна передвижная поликлиника с возможностью проведения флюорографии («ПАЗ»).

Уйская районная больница получила передвижной диагностический комплекс на базе «КАМАЗ». Он приобретен за счет областного бюджета, оснащен оборудованием, которое позволяет проводить флюорографические и маммографические исследования.

Автомобили скорой медпомощи отправятся в Коркинский муниципальный округ (четыре машины, в том числе реанимобиль), Агаповский, Сосновский и Троицкий муниципальные районы (по две машины), по одной машине получат Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакский муниципальные районы.

Передвижные медицинские комплексы поступят в Сосновский, Верхнеуфалейский, Катав-Ивановский, Кусинский, Пластовский, Троицкий и Увельский муниципальные образования. Каждый из них оборудован рабочим местом врача, созданы все условия для оказания первой помощи, вакцинации и проведения диспансеризации.

Районная больница села Фершампенуаз (Нагайбакский район) получила очередной новый автомобиль скорой медицинской помощи на базе УАЗ патриот, в северном исполнении. Автомобиль оснащен необходимым оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, отметили в администрации района.

Кусинский район получил мобильный ФАП. «Он уже завтра начнет свою работу в микрорайоне Станция, здесь поступили заявки от предприятия на диспансеризацию сотрудников», - пояснил глава Юрий Лысяков.

Алексей Текслер пообщался с главами муниципалитетов. Он обратил внимание на то, что в большинстве территорий нет транспорта старше 10 лет. А там, где эти проблемы еще остаются, планируют их закрыть уже в этом году. Так, в регион до конца года поступят еще 30 автомобилей.

«Вся эта техника необходима, в том числе для наших отдаленных населенных пунктов. Передвижные ФАПы, поликлиники, диагностические центры решают проблему доступности оказания медицинской помощи, а диагностика принципиально важна. Из удаленных населенных пунктов не всегда удобно ее пройти, а когда техника приезжает на место, это всегда очень востребовано», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона сообщил, что параллельно будет решаться задача по увеличению зарплат водителей школьных автобусов (проблема остается в отдельных районах), по улучшению условий эксплуатации техники и работы фельдшеров.