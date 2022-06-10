В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

В двух сельских поселениях Еткульского района (Челябинская область) начались работы по проектам инициативного бюджетирования.

Первыми к выполнению работ по инициативным проектам 2022 года приступили в детском саду «Одуванчик» в селе Еткуль. Здесь до конца июня должны поменять 19 деревянных окон на современные пластиковые стеклопакеты, а также сделать новые подоконники и откосы.

Активно ремонтируется крыльцо у здания Дома культуры в поселке Новобатурино. По проекту запланировано проведение ремонтных работ, устройство покрытия из прорезиненных плиток, установка пандуса и металлических ограждений с поручнями.

Ведется подготовка и ближайшее время начнутся работы по устройству пешеходной дорожки от Дома культуры до школы в Еманжелинке и строительство линии освещения с установкой опор ЛЭП, светодиодных светильников в поселке Бектыш.

Всего в этом году планируется реализовать 16 инициативных проектов на территории 10 сельских поселений Еткульского района. На эти цели муниципалитету выделено более 13 миллионов рублей.