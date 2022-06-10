10.06.2022
Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
10.06.2022
После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.06.2022
Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%
10.06.2022
Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей
10.06.2022
В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов
В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов
10.06.2022
Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
30.05.2022
У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
30.05.2022
У Коелгинской школы появился новый автобус
30.05.2022
Ветераны Еткуля наметили планы на будущее
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022