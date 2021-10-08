В ГБ №2 Магнитогорска теперь со «скоростью света» определяют бактерии, вызвавшие заболевание

В горбольнице №2 Магнитогорска (Челябинская область) установлено уникальное лабораторное оборудование - масс-спектрометр, который очень точно и очень быстро определяет бактерии, которые вызвали заболевание у человека, и помогает врачам в принятии оперативных решений по лечению пациентов. Подобное суперсовременное оборудование в Челябинской области также приобретено в Челябинские областные клиническую, детскую больницы, а также областной и кожно-венерологический диспансер.

Как пояснили в минздраве, французская автоматическая система использует лазерную технологию и широчайшую базу данных клинически значимых видов микроорганизмов, вызывающих различные заболевания человека.

Результат исследования – с момента загрузки образцов в аппарат и до определения вида бактерий – получают за 20 минут (раньше – сутки). «Для классической бактериологии это буквально «скорость света», - поясняет биолог бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории горбольницы №2 Вера Баннова. - За это время [ 20 минут] мы одновременно можем исследовать 16 микроорганизмов. Каждую точку общего стрипа, или единицу микроорганизма, данный аппарат определяет всего за минуту. После завершения этапа идентификации микроорганизмов масс-спектрометром, нам остается только проверить антибиотикочувствительность микроорганизма».

Система, стоимостью 37,5 миллиона рублей, поставлена минздравом области по программе «Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней».

Новейшая система полностью автоматизирована и дополнена сервером, двумя компьютерами, программным обеспечением и сканирующими устройствами. Точность микробиологических исследований на нем не имеет аналогов, микроорганизм определяется максимально точно – вплоть до вида.

«Точность идентификации на этом аппарате высочайшая, - подчеркивает биолог бактериологического отдела КДЛ. - Врачам-клиницистам результат бактериологических исследований важен с точки зрения назначения и корректировки антибиотикотерапии».

Медики подчеркивают, если неверно определить микроорганизм, в дальнейшем можно неправильно определить и антибиотикочувствительность к нему, и рекомендуют заболевшим обязательно обращаться к врачу. «А наша служба с помощью этого спектрометра правильно определит микроорганизм – возбудитель инфекционного процесса», - заверяет Вера Баннова.

Умное оборудование полностью автоматизировано, что существенно экономит время сотрудников лаборатории по идентификации микроорганизмов, позволяя уделить внимание дополнительным, не менее важным в период пандемии исследованиям.

На данный момент завершается учеба специалистов - биолога и трех лаборантов, готовится запуск новой лабораторной системы в полный рабочий режим.