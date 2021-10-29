В ГИБДД рассказали, как МРЭО Челябинской области будет работать в нерабочие дни

Госавтоинспекция региона рассказала о порядке оказания государственных услуг во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области в нерабочие и праздничные дни в период с 30 октября по седьмое ноября.

Прием граждан в МРЭО ГИБДД по улице Харлова, 20 в Челябинске будет осуществляться 30 октября, второго, третьего и шестого ноября с 08:00 до 16:30.

Первого, четвертого, пятого и седьмого ноября во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях региона прием осуществляться не будет.

Второе отделение регистрации транспорта (МФЦ), расположенное по адресу улица Университетская набережная, 125, будет осуществлять прием граждан по следующему графику:

- 30 октября - в обычном режиме (с 09:00 до 14:00);

- первого ноября - в обычном режиме (с 09:00 до 19:00);

- второго ноября - в обычном режиме (с 09:00 до 20:00);

- третьего ноября - с 09:00 до 18:00.

С четвертого по седьмое ноября прием осуществляться не будет.

В связи с мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прием граждан будет осуществляться только в электронном виде - через Госуслуги.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой прибывать в регистрационно-экзаменационные подразделения строго по времени с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.