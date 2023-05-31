В городской Думе Челябинска предложили жителям публичные слушания проводить дистанционно

В Челябинске вчера, 30 мая, Челябинская городская Дума единогласно решила дополнить формат публичных слушаний так называемыми общественными обсуждениями. Их коренное отличие от публичных слушаний в возможности проводить обсуждения дистанционно через портал «Госуслуги».

Общественники видят в этом решении парламентариев отступление от демократии. Да, это сократит время принятия решений, но исключит живое общение, ведь у горожан пропадет возможность более активно участвовать в жизни города.

Подоплека такого решения очевидна: отсечь наиболее активных граждан от решения градостроительных проблем. Если прислушаться к председателю городской Думы Андрею Шмидту, то, судя по его предположениям, публичные слушания посещают едва ли не одни и те же граждане, по сути некая профессиональная группа. А он считает, что вопросы того или иного района должны обсуждать только жители, живущие в этом районе. Дистанционный формат позволит идентифицировать местных и отсеять наиболее «буйных», что, по мнению общественников, позволит порой без лишней огласки принимать непопулярные решения.

По словам депутата Центрального района Елены Вахтиной, этим решением депутаты лишают челябинцев конституционного права участвовать в жизни города. К примеру, немногим ранее администрация города отказалась выдать ей протокол публичных слушаний по застройке территории профилактория «Солнечный» компанией «Никс», мотивируя тем, что она не проживает в данном районе. Но ведь она депутат именно этого района, и уж если «отсекли» депутата, то простого жителя будет легко не допустить к участию в общественных обсуждениях даже в виртуальном формате. В данном же случае депутат была вынуждена обратиться в прокуратуру области и в СК.

Тем не менее формат публичных слушаний парламентарии сохранили, но только для более глобальных градостроительных проблем, связанных с землепользованием и застройкой территорий.