В храмах Челябинской области молятся о помощи воинам и поминают павших за Отечество

В Димитриевскую родительскую субботу в храмах Челябинска и области совершили молебен о воинах, павших за Отечество. В День народного единства, который совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери, состоялись богослужения в защиту российских воинов, принимающих участие в Специальной военной операции.

Напомним, традиционно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (его чтят восьмого ноября) поминают всех усопших и, в первую очередь, воинов, «на поле брани за Отечество жизнь свою положивших».

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска совершили Божественную литургию, Великую панихиду и молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову.

«Помолиться перед образом святого праведного Феодора Ушакова о мире и прекращении распрей, о здравии православных воинов в храм пришли родные и близкие бойцов – участников Специальной военной операции, а также все неравнодушные к судьбе Отечества, которое сегодня переживает время тяжких испытаний», - сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора.

Во время молебна верующие имели возможность подать в храме священнику записки для поминовения родных и близких, чтобы соборно попросить Господа Иисуса Христа защитить тех, кто находится в зоне боевых действий, сохранить Отечество, водворить мир и любовь в сердцах.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, митрополит Челябинский и Миасский Алексий в Димитриевскую родительскую субботу совершил Божественную литургию в храме Всех святых на Шершневском кладбище в Челябинске.

В храме Иоанна Воина в Челябинске горожане молились за усопших родных и близких, а также воинов, отдавших свои жизни за нашу Родину.

В День народного единства, четвертого ноября, состоялось богослужение в военно-полевом храме на полигоне под Чебаркулем. Для мобилизованных, собранных для боевого слаживания, священники совершили чин обедницы, сообщили в Челябинской митрополии.

«Считаю, что наша первоочередная задача сейчас - быть рядом с бойцами, - признаётся протоиерей Димитрий Егоров, руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. - Мы, как священнослужители, стараемся поддерживать мобилизованных и словом, и делом. Тем более в такой праздник - День народного единства. Для меня сегодня наши военнослужащие - это люди, готовые исполнить слова Христа: "Нет больше той любви, чем положить душу свою за ближних"».

В День народного единства в Челябинске, Магнитогорске и Троицке состоялись общегородской молебен и Крестный ход в защиту воинства и народа.

В поселке Бреды прошел общерайонный крестный ход в поддержку российских воинов, принимающих участие в Специальной военной операции. Как сообщили в Магнитогорской епархии, жители района и казаки, принимающие участие в крестном ходе, усердно молились Господу Богу и Пресвятой Богородице о защите нашей страны и помощи власть придержащим, воинству и о скорейшем установлении мира.

В храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Рымникский четвертого ноября прихожане храма горячо молились Царице Небесной об установлении мира, о возвращении домой сыновей, мужей и отцов, принимающих участие в СВО.

В Кафедральном соборе Вознесения Христова в Магнитогорске по окончании Божественной литургии духовенство, прихожане храмов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организаций совершили крестный ход в поддержку российских воинов, принимающих участие в СВО.

«По окончании крестного хода чтимый образ Пресвятой Богородицы "Казанская" был установлен для поклонения верующих внутри храма, а на выходе была установлена кружка для сбора денежных средств, которые будут отправлены в помощь магнитогорским воинам, мобилизованным для участия в Специальной военной операции»,- рассказали в епархии.

Напомним, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе каждую субботу, начиная с октября 2022 года, после Божественной литургии совершается молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову (службы проходят по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия).

ДЛЯ СПРАВКИ

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, Дмитриевская родительская суббота была установлена в XIV веке, при Дмитрии Донском, покровителем которого был великомученик Димитрий Солунский. В субботу перед днем святого Димитрия по просьбе князя было совершено заупокойное богослужение в память о воинах, павших в Куликовской битве (в 1380 году).

Первоначально в этот день поминали всех военных, павших в той битве. Со временем сложилась традиция ежегодно в субботу (Димитриевская родительская суббота) перед днем памяти Дмитрия Солунского (празднуется восьмого ноября по новому стилю) поминать всех усопших православных христиан и, в первую очередь, воинов, отдавших жизнь за Отечество.

Димитриевская родительская суббота получила своё название от имени святого великомученика Димитрия Солунского, коменданта греческого города Солуни (Фессалоник), казнённого за исповедание христианства в 306 году (его память празднуется 8 ноября по новому стилю). Он был человеком военным и поэтому считается покровителем воинов, на иконах изображается в доспехах и с копьем. Установил поминать в этот день воинов другой Димитрий - великий князь, Донской, после знаменитой Куликовской битвы (восьмого сентября 1380 года, по новому стилю - 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы).

В русской летописи, описывающей событие (Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982, с.194), говорится: «И оставался великий князь за Доном на том месте восемь дней, до тех пор, пока не смогли отделить христиан от нечестивым татар: кого смогли, схоронили, а о прочих знает Бог, ведь совершилось это Божиим судом. И велел великий князь священникам петь надгробные песнопения над убитыми, и воспели священники вечную память всем православным христианам, убитым татарами на поле Куликовом, между Доном и Мечей. И сам великий князь со своим братом и оставшимися воинами возгласили громким голосом и плачем, и слезами многими вечную память».

Феодор Ушаков – знаменитый русский флотоводец, адмирал, командовавший в 1790-1798 годах Черноморским флотом, а в 1798-1800 годах русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.

Руководимый Феодором Ушаковым флот одержал победу в пяти крупных морских сражениях; в боях не был потерян ни один корабль, ни один подчиненный адмирала не попал в плен.

В 2001 году Феодор Ушаков Русской Православной Церковью был причислен к лику святых как праведный воин.