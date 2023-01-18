В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда

В электронном выставочном зале на сайте Государственного исторического музея Южного Урала новая выставка - «Искры надежды». Она посвящена 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

Страна отмечает важную дату 18 января 2023 года — в этот день 80 лет назад в ходе наступательной операции «Искра» было прорвано кольцо фашистской блокады Ленинграда.

Юбилею посвящен совместный мультимедийный выставочный проект «Искра надежды» Музея Победы и Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Документы, плакаты, рисунки фронтовых художников, фотографии и сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» подробно рассказывают об этой важной военной операции.

Выставка предоставлена Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» в рамках Международного проекта «Территория Победы», объединяющего 250 музеев России, в том числе и Государственный исторический музей Южного Урала.