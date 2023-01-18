18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
18.01.2023
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
18.01.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» попросился на свободу
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Челябинцев удивят камнерезным искусством Урала
16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
26.12.2022
Исторический музей Южного Урала подарит челябинцам «Белую сказку»
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023