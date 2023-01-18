Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда

Сегодня, 18 января, стартовала акция Московского Музея Победы, приуроченная к 80-летию прорыва блокады. Музеи Челябинской области присоединились к всероссийской акции.

В зале Межрегиональной научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский дом знаний», а также на сайтах Кыштымского историко-революционного музея, Верхнеуральского районного краеведческого музея и Государственного исторического музея Южного Урала жители Челябинской области смогут увидеть мультимедийную выставку «Искра надежды».

Выставка «Искра надежды» - это совместный проект Музея Победы и Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» — филиала ГБУК Ленинградской области «Дорога жизни». Проект посвящен операции «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. В экспозицию вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников из фондов Музея Победы, снимки, сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и трехмерной панорамы «Прорыв», предоставленные музеем-заповедником из Ленинградской области. Материалы рассказывают об этапах этой уникальной военной операции, подготовленной в обстановке чрезвычайной секретности и проведенной в сжатые сроки, о подвигах участников сражения.

Всего же к акции присоединилось более 70 музеев – участников международного проекта «Территория Победы». Это федеральные и муниципальные музеи от Калининградской до Амурской области. Международный проект «Территория Победы» стартовал в 2017 году по инициативе Музея Победы. Он направлен на создание единого музейного и информационного пространства для популяризации военной истории XX века.