18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
18.01.2023
Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра
18.01.2023
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
18.01.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» попросился на свободу
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
18.01.2023
Клиентские службы Отделения СФР по Челябинской области работают в штатном режиме
Южноуральцам расскажут о прорыве блокады Ленинграда
Музеи Челябинской области присоединились к акции Музея Победы
18.01.2023
В Историческом музее Челябинска – блокада Ленинграда
17.01.2023
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
12.01.2023
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023