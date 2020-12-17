В Карталах отменили аукцион на контракт на 68 миллионов рублей

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В Карталах отменили аукцион на контракт на 68 миллионов рублей

В Карталинском районе отменили конкурс на заключение энергосервисного контракта на сумму более 68 миллионов рублей. Предписание выдала комиссия по рассмотрению жалоб Главного контрольного управления Челябинской области.

Проверку провели после жалобы ООО «ЕЭС-Гарант» на действия управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района.

«Комиссия по рассмотрению жалоб на действия заказчика выдала предписание об отмене конкурса в связи с допущенными заказчиком нарушениями при утверждении конкурсной документации, а также нарушением порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта на сумму 959,47 тысячи рублей», - говорится на сайте Главного контрольного управления Челябинской области.