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В Катав-Ивановске число подтвержденных случаев коронавируса за сутки выросло в 1,5 раза

Общество
Вчера, 23:46
Автор: 
Олеся Денисова

В Катав-Ивановском муниципальном районе (Челябинская область) за сутки число случаев коронавирусной инфекции Covid-19 выросло в 1,5 раза.

По данным районной администрации, на утро вторника, 28 апреля, в районе было подтверждено шесть случаев коронавируса. На утро среды, 29 апреля, стало известно ещё о трёх случаях заболевания. Таким образом, общее число зараженных в районе возросло до девяти человек. Еще 46 человек остаются под наблюдением, в том числе 18 человек прибыли из Москвы и Московской области, остальные - контактные.

В списке новых заболевших женщина, которая прибыла в Катав-Ивановск из Москвы 22 апреля. Через день, 24 апреля, у нее взяли анализ на коронавирус. Но еще до получения результата женщина почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в больницу Челябинска. Специалисты сделали КТ и выявили пневмонию, вызванную ковидной инфекцией.

Кроме того, сегодня коронавирус подтвержден у двух жительниц Катав-Ивановска, которые проходили лечение в больнице Златоуста. «Они присутствовали в городе, но с 17 апреля снова находятся в больнице на плановой госпитализации. Там у них и обнаружили вирус, после чего в Катав-Ивановске они не появлялись», — уточнили в штабе.

В данный момент по всем случаям заражения выявляется круг контактных лиц. В ближайшее время проведут дезинфекцию подъездов в домах, где проживают инфицированные, заверили в мэрии.

Напомним, в Челябинской области зарегистрировано 499 случаев коронавируса. Наибольшие очаги заражения в Златоусте (187), Челябинске (98), Магнитогорске (82) и Миассе (26).

 

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Катав-ивановск
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