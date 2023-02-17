В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты

Кизильский район держит пальму первенства среди сельских муниципалитетов в реализации федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

За четыре года в районе удалось отремонтировать более 20 объектов, это школы, детские сады и дома культуры. В 2022 году из 12 проектов, реализованных в Челябинской области по направлению комплексного развития сельских агломераций, шесть – в Кизильском районе. Историко-краеведческий музей, расположенный в купеческом доме 19 века, «хвастает» новой крышей, а Дом культуры в поселке Измайловский – обновленным зрительным залом с новым звуком и светом.

В прошлом году «пережило» ремонт и самое высокое здание села – Дом школьника.

В Доме школьника занимается около 400 детей, они приходят сюда в первую и во вторую смену. Огромной популярностью пользуется студия современного танца «Сюрприз», также дети посещают кружки по декоративно-прикладному, техническому творчеству, робототехнике. После нового года открылось объединение по шахматам. Система дополнительного образования охватывает детей, начиная с пяти лет.

«После проведения ремонта условия стали более комфортные. Это мотивирует детей посещать кружки и осваивать новые умения. В 2022 году наше учреждение приняло участие в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой был полностью выполнен капитальный ремонт этого здания, заменена система отопления и сделан косметический ремонт во всех помещениях», - рассказала начальник Кизильского районного отела образования Марина Матвеева.

Также в прошлом году район учавствовал еще в одном федеральном проекте – «Успех каждого ребенка». В рамках этого проекта в нашем Доме школьника было открыто новое объединение дополнительного образования «Авиа- и судомоделирование».

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло, участие в программе комплексного развития сельских территорий наглядно демонстрирует потенциал муниципальных районов, ведь там, где созданы комфортные условия в социальных, учебных учреждениях, люди с большей отдачей будут организовывать бизнес, открывать новые рабочие места.

В целом на программу комплексного развития сельских территорий в Челябинской области в 2022 году было направлено 169,4 млн рублей. В 2023 году ее финансирование увеличится в три раза и составит 574 млн рублей, будет отремонтировано и благоустроено более 60 объектов социальной значимости.