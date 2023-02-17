17.02.2023
Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов
17.02.2023
В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты
17.02.2023
Патрушев обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов в Челябинске
17.02.2023
Депутата ЗСО Челябинской области отправили в колонию за взятку
17.02.2023
Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе
17.02.2023
«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета
В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты
10.02.2023
Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным
09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
17.01.2023
Нетрезвым людям запретили выгуливать собак в Челябинской области
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023