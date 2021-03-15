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В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО

Жители Челябинска и Копейска с размахом отметили Эко-Масленицу. Это единственный подобный проект в России. Гостей ждали эко-мастер-классы, большой хоровод и сожжение масленичного чучела из твердых бытовых отходов (ТБО)

«Казалось бы, что общего между охраной природы и народным праздником, который посвящен проводам зимы. «На самом деле любое мероприятие можно провести с эко-уклоном. И я думаю, у нас это получилось сделать», - считает замминистра экологии Виталий Безруков.

На Эко-масленице жители принимали участие в эко-конкурсах и мастер-классах по раздельному сбору мусора. Для самых юных горожан прошли эко-уроки по кормлению птиц.

Жители сами смастерили чучела зимы из ТБО - пластика, бумаги, целлофановых пакетов и другого мусора, который часто можно встретить в местах отдыха людей.

Кроме того, была создана самая высокая Масленица из твердых бытовых отходов – высота чучела составила четыре метра.

«После праздника чучело зимы вместе с другими представленными на конкурс отправилась на переработку», - отметил Виталий Безруков.

Кроме того, в рамках празднования Масленицы на праздничной площадке с участием волонтеров Всероссийской акции «Вода России» прошла эко-викторина на знание озер Южного Урала.

Эко-масленица - это не только развлечения, но еще и добрые дела. Предприятие «Чистый Челябинск» в этот день организовал акцию «Крышечки добра». Вырученные деньги за вторсырье будут направлены на покупку инвалидных кресел для детей с ограниченными возможностями.

В завершение праздника активные участники конкурсов награждены подарками и дипломами Министерства экологии.

В Челябинской области Эко-Масленица проходит во второй раз.