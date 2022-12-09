09.12.2022
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
09.12.2022
В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»
09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
В Коркино два класса закрыли на карантин по ОРВИ
08.12.2022
Главный санитарный врач Челябинской области объявил карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
02.09.2022
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022