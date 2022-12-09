В Коркино два класса закрыли на карантин по ОРВИ

В Коркинском муниципальном округе (Челябинская область) два класса закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции.

«На сегодня в Коркинском округе заболеваемость среди школьников 12,6%, на карантине по ОРВИ находятся два класса», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации округа.

В детских садах ситуация более благополучная – пока ни одной группы в дошкольных учреждениях округа не закрыто. «Отмечается рост заболеваемости в пределах сезонной нормы», - уточнили в мэрии.

Напомним, в Копейске в 12 школах отдельные классы перевели на дистанционное обучение из-за подъема заболеваемости ОРВИ. Общегородской карантин в образовательных организациях пока вводить не планируют, сообщает администрация округа.

С седьмого декабря в области введен карантин по гриппу в медицинских организациях (независимо от форм собственности) и в учреждениях системы социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач региона в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением числа лабораторно подтвержденных случаев свиного гриппа (вирус А H1N1). Карантин будет действовать до особого распоряжения.

Руководителям учреждений образования рекомендовано приостанавливать учебный процесс или вводить дистанционную форму обучения для классов и групп (или в целом по школе и колледжу), где число заболевших учащихся превысит 20% от общего состава. Карантин рекомендуется вводить на срок не менее семи дней.