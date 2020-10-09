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В Коркино один техникум закрыт на карантин, один переведен на «удалёнку»

Общество
Сегодня, 13:53
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Автор: 
Любовь Юрина

В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) один техникум закрыт на карантин, второй переведен на дистанционный режим работы в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь районной администрации Мария Сейидова, Коркинский горно-строительный техникум закрыт на карантин по 10 октября (включительно).

Коркинский техникум пищевой промышленности с сегодняшнего дня, девятого октября, переведен на дистанционное обучение на неделю.

Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыто три класса в двух школах района. Два класса отправлены домой по девятое октября, один – до 12 октября.

С начала пандемии и по девятое октября в Коркинском муниципальном районе зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Коркино
Карантин
коронавирус
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