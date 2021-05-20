В Коркино завершен ремонт на поврежденном водоводе, но вода в дома придет не сразу

Ремонтные работы на месте повреждения трубы центрального водовода в Коркино (Челябинская область) планируется завершены. Вода в дома жителей начнет поступать через несколько часов.

«Ремонтные работы завершены. Начато заполнение системы водой. Вода в дома коркинцев поступит ориентировочно через 2-3 часа», - сообщила пресс-секретарь администрации Коркинского района Мария Сейидова.

Напомним, ДТП произошло около 17 часов 19 мая на автодороге Дружба в Коркино. Автокран упал с моста в речку и повредил водовод, обеспечивающий водой город. По словам водителя упавшего крана, у него заклинило рулевую колодку.

Как сообщили в администрации Коркино, автокран удалось вытащить из речки лишь в начале одиннадцатого вечера, а полностью поставить на колеса и оттащить с места происшествия – во втором часу ночи.

«Сразу после этого аварийная бригада приступила к устранению самого первого и самого очевидного повреждения, для чего на месте трещины был сделан вырез для приваривания к нему металлической заплаты с фланцем», - отметили в мэрии.

Как выяснилось в ходе земляных работ, в результате падения крана труба водовода получила несколько повреждений. Пришлось снять металлический кожух с трубы, чтобы выявить число повреждений и их локацию.

В Коркино и поселке Роза продолжается подвоз питьевой воды. График и точки остановки автоцистерны размещены на сайте города и района.