29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
29.03.2023
В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже
29.03.2023
Магнитогорские депутаты добавили полномочий администрации города
29.03.2023
Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
27.03.2023
Глава СКР заинтересовался аварийным домом в п. Первомайский Коркинского округа
02.03.2023
В Коркинской горбольнице – смена руководства
10.02.2023
В Коркино канализационные стоки попадают прямо в реку Чумляк
26.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023