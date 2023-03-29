В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения

Народный фронт в Челябинской области сегодня, 29 марта, сообщил о жалобе жительницы поселка Роза Коркинского муниципального округа на отсутствие в населенном пункте нормального водоснабжения на протяжении более чем десяти лет.

В Народном фронте заявили, что, по словам женщины, во всем поселке осталось лишь три колонки, да и те постоянно не работают. Руководитель челябинского регионального отделения ОНФ Денис Рыжий взял ситуацию на свой контроль, передав большой привет главе округа Наталье Лощининой.

Официальный представитель администрации Коркинского муниципального округа Мария Сейидова сообщила агентству «Урал-пресс-информ», что в поселке Роза централизованная система водоснабжения. Сети в настоящее время находятся в конкурсной массе, их обслуживанием занимается МУП «ПОВВ» Челябинска.

«Жители частных домовладений, у которых подключение к общей системе отсутствует, пользуются водоразборными колонками. На сегодняшний день на балансе предприятия 11 колонок, каждая из которых в исправном состоянии. Периодически, в зимнее время, колонки замерзают. При поступлении обращений принимаются соответствующие меры по восстановлению работоспособности данных объектов», - отметила Мария Сейидова.

В частности, по ее словам, в январе 2023 года в администрацию поступило обращение Ирины Пономаревой по поводу замерзшей колонки и установки дополнительной.

«Меры по отогреву специалистами МУП ПОВВ были приняты, колонка находится в ста метрах от дома заявительницы, в рабочем состоянии. А по вопросу установки дополнительной колонки дан ответ о нецелесообразности данной меры. Причина этому – наличие в непосредственной близости еще двух колонок, расположенных на расстоянии не более 200 метров», - пояснила Мария Сейидова.

Она отметила, что при объединении поселений в Коркинский муниципальный округ были созданы территориальное управление, основная задача которого – развитие территорий, отдаленных от административного центра, и управление жилищно-коммунального хозяйства.

«Специалисты данных управлений, по поручению главы, еженедельно проводят встречи с жителями поселков», - сказала Мария Сейидова.