В Коркинском районе новый порыв на водоводе

В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) продолжают происходить аварии на водоводе - только отремонтируют один прорыв, как следом появляется другой.

Как сообщает администрация города, сегодня, 28 мая, произошло повреждение на водоводе по улице Деповская (поворот на ЭВРЗ). Сообщение об аварии поступило в мэрию от диспетчера структурного подразделения «Водоканал Коркино» в 11 часов 55 минут.

Часть домов частного сектора в Коркино вновь осталось без воды. «Отключено водоснабжение в районе, ограниченном улицами: Железнодорожная, Верхняя, Ломоносова, Пролетарская», - уточнили в администрации района.

Накануне, 27 мая, в 9 часов 40 минут произошла утечка в районе дома №3 по улице Куйбышева. Сначала ремонтные работы проводили на пониженном давлении. Но с 14 часов подачу воды в Коркино приостановили полностью (за исключением микрорайонов Тимофеевка и пищевой техникум). К 17 часам 30 минутам водоснабжение было восстановлено.

Напомним, 19 мая 19 мая на автодороге Дружба в Коркино в результате падения автокрана был поврежден центральный водовод, обеспечивающий водой город и поселок Роза. Водоснабжение многоквартирных домов удалось полностью восстановить 21 мая. Но жители частного сектора продолжали жаловаться на отсутствие воды.

«После серьезной аварии водопровода в связи с падением крана в районе старого строительства нам убавили давление воды. Теперь мы сидим практически без воды (ул. Береговая), - написал житель Коркино Михаил Казанцев в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. - Администрация говорит, что они ничего сделать не могут, т.к. если они добавляют давление, в трубах появляются новые прорывы. Сейчас лето, жара, а мы вынуждены сидеть без воды, не можем ни постирать, ни полить огороды». Житель попросил помощи у губернатора в решении их проблемы.

Ранее губернатор Алексей Текслер уже отправлял своего заместителя и минстрой в районы где возникли проблемы с водоснабжением. До Коркино в этот рз областные чиновники не доехали.

Прокуратура Коркино проводит проверку по фактам ограничения водоснабжения населения.

Фото: Администрация Коркинского района