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В Коркинском районе переведены на «удалёнку» девять сотрудников администраций поселений

Общество
Сегодня, 13:27
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Автор: 
Любовь Юрина

В Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) администрации двух поселений отправили часть своих сотрудников на «удалёнку».

«На дистанционный режим работы переведены пять человек в администрации Коркинского городского поселения и четыре человека в администрации Первомайского городского поселения», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Коркинского муниципального района.

Таким образом, в администрации Коркинского городского поселения на «удалёнку» отправлено 11,6% сотрудников (всего в мэрии трудятся 43 человека), в Первомайском – 9,8% (общее число работников - 41 человек).

В администрации Розинского городского поселения и в администрации Коркинского муниципального района пока все сотрудники работают на своих рабочих местах и по обычному графику.

Как уточнили в районной администрации, в Коркинском городском поселении отмечен всплеск заболевания ОРВИ и пневмоний, часть сотрудников госпитализировано (на больничном пять человек). Ковид подтвержден у одной из сотрудниц. Кроме того, с подозрением на эту инфекцию на больничном были два городских депутата, они даже пропустили первую сессию.

В администрации Коркинского муниципального района подтвержденных случаев коронавируса у сотрудников нет. Один из заместителей главы был госпитализирован в больницу. Ему был поставлен диагноз пневмония (ковид не выявлен). Всего на сегодня на больничном по различным причинам 12 человек.

В администрации Розы на больничном трое сотрудников, в поселке Первомайский – двое.

С начала пандемии в Коркинском муниципальном районе подтверждено 243 случая коронавирусной инфекции Covid-19 (данные предоставлены по состоянию на прошлую неделю). По последней имеющейся информации в муниципалитете зарегистрировано шесть случаев смерти жителей от ковидной пневмонии.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям региона перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Переводят на «удалёнку» своих сотрудников правительство и администрации муниципальных образований региона.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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