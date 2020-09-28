ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»

Общество
Сегодня, 16:59
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В правительстве, аппарате губернатора и администрациях муниципальных образований Челябинской области определяют оптимальное число сотрудников, которых можно отправить на дистанционный режим работы без ущерба для основной деятельности.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям региона перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Будет переведена на «удалёнку» и часть административного персонала государственной и муниципальной службы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства Челябинской области, в настоящий момент устанавливается точное количество сотрудников, которых возможно будет перевести на дистант.

По предварительным данным, число сотрудников, которых планируется отправить на «удалёнку», не будет выше того количества работников, которые трудились дистанционно весной 2020 года (в период первой волны коронавируса). Тогда на дистанте работали до 70 процентов региональных чиновников. Вполне вероятно, что в этот раз дистанционно будут трудиться лишь порядка 30-40 процентов чиновников.

После того, как региональный кабмин определится с оптимальным количеством сотрудников на удалёнке, будут выработаны соответствующие рекомендации и для муниципалитетов.

В правительстве напомнили, детские сады, школы и техникумы, больницы продолжат работать в обычном режиме. Переводить их на дистант пока не планируется. А вот часть учреждений соцзащиты с прошлой недели вернулись к режиму превентивной изоляции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управление информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, с сегодняшнего дня, 28 сентября, 45% сотрудников администрации города переведены на «удалёнку».

В пресс-службе администрации Магнитогорска сообщили, на рабочих местах будет присутствовать не более 70% от общей численности сотрудников администрации.» Это касается всех управлений и служб. Остальные сотрудники будут исполнять свои обязанности в полном объеме удаленно», - уточнили в мэрии. Все сотрудники, которые будут трудиться на своих рабочих местах, обязаны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между работниками при осуществлении должностных обязанностей, а также при взаимодействии с посетителями.

В пресс-службе Златоустовского городского округа пояснили, что по предварительным данным, на дистанционный режим работы будет переведено порядка 30 процентов сотрудников администрации города. Но эта цифра будет еще уточняться. Сегодня глава города дал поручение всем своим заместителям и руководителям структур, подготовить предложения по оптимальному количеству сотрудников на «удалёнке», чтобы при этом не пострадал рабочий процесс.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь (помощник Главы Миасского городского округа) Марина Рыкалина, в настоящее время определяется количество сотрудников по каждому отделу и управлению для организации работы в дистанционном режиме. Точного количества пока не определено.

С начала пандемии в Челябинске подтверждено семь тысяч 35 случаев заболевания COVID-19 (плюс 32 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе зарегистрировано две тысячи 139 случаев коронавирусной инфекции, из них одна тысяча 698 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии от COVID-19 умерло 25 жителей, еще в 57 случаях причиной смерти магнитогорцев стало основное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее). Продолжают лечение: в стационарах – 141 человек, амбулаторно (дома) – 127 человек.

В Златоусте подтверждено 855 случаев коронавируса. С начала работы госпитальной базы Златоуста скончалось 72 человека, из них ковид подтвержден у 33 пациентов.

По данным, предоставленными медицинскими учреждениями города Миасса на утро 28 сентября, количество госпитализированных в ММЦ «Северный» составляет 164 человека (в том числе ковид 50). Миасцев среди них – 125. С начала пандемии умерших от ковид 40 человек.

Всего в Челябинской области с начала пандемии подтверждено 16 тысяч 572 случая коронавируса. Умерло 476 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 123 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 353 человек – иные заболевания (ковид был сопутствующим). 

Напомним, в Челябинской области до четвертого октября действует режим повышенной готовности. Обязательным для всех жителей, для предприятий и организаций является соблюдение социальной дистанции, масочного режима, санитарно-эпидемиологических требований. В муниципалитетах активизировали проверки в торговых комплексах, в общественном транспорте. Правда, пока, несмотря на рост числа ОРВИ и коронавирусной инфекции, большинство южноуральцев остаются беспечными и не соблюдают установленные требования.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 13:27
В Челябинской области за выходные ковид подтвердился у 12 школьников
Общество
Сегодня, 12:23
Почти половина сотрудников мэрии Челябинска переведена на «удаленку»
Общество
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Общество
Вчера, 15:10
В Челябинской области за сутки подтвержден 81 новый случай
Сегодня, 13:54
Архитекторы Челябинска решили поработать над обликом лыжной базы на Лесопарковой
Сегодня, 13:53
Отопительный сезон стартовал во всех районах Челябинской области
Сегодня, 13:27
В Челябинской области за выходные ковид подтвердился у 12 школьников
Сегодня, 13:15
Итоги годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)
Сегодня, 13:06
Еще одна школа в Челябинской области закрыта на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:23
Почти половина сотрудников мэрии Челябинска переведена на «удаленку»
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Сегодня, 10:31
В Челябинске начался отопительный сезон
Сегодня, 09:44
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Сегодня, 09:24
Алексей Текслер проверит, как главы выполнили его поручение
Среда обитания
Сегодня, 12:25
И снова дым, и снова запах
На озере Курочкино снова зафиксированы подземные пожары
Общество
Сегодня, 11:57
В Челябинской области за сутки число заболевших ковидом в семь раз больше числа выздоровевших
Новости
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 16:51
Спорт
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Сегодня, 16:30
Происшествия
В Челябинске на сбыте «синтетики» задержаны подростки
Сегодня, 16:12
Происшествия
Ленинский район Челябинска стал «рассадником» наркопритонов
Сегодня, 15:50
Спорт
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
Материалы рубрики
Сегодня, 17:00
Общество
В Чебаркульском районе «голубое топливо» приходит в деревни
Сегодня, 15:20
Общество
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Сегодня, 15:09
Общество
В полиции Копейска новый руководитель
Сегодня, 09:44
Общество
Южноуральцев призывают присоединиться к тележке добра
Вчера, 15:22
Общество
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске
Теги
коронавирус
Челябинск
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика