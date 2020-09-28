В Челябинской области правительство и муниципалитеты решают, сколько чиновников отправить на «удалёнку»

В правительстве, аппарате губернатора и администрациях муниципальных образований Челябинской области определяют оптимальное число сотрудников, которых можно отправить на дистанционный режим работы без ущерба для основной деятельности.

Напомним, губернатор Алексей Текслер рекомендовал работодателям региона перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. Будет переведена на «удалёнку» и часть административного персонала государственной и муниципальной службы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства Челябинской области, в настоящий момент устанавливается точное количество сотрудников, которых возможно будет перевести на дистант.

По предварительным данным, число сотрудников, которых планируется отправить на «удалёнку», не будет выше того количества работников, которые трудились дистанционно весной 2020 года (в период первой волны коронавируса). Тогда на дистанте работали до 70 процентов региональных чиновников. Вполне вероятно, что в этот раз дистанционно будут трудиться лишь порядка 30-40 процентов чиновников.

После того, как региональный кабмин определится с оптимальным количеством сотрудников на удалёнке, будут выработаны соответствующие рекомендации и для муниципалитетов.

В правительстве напомнили, детские сады, школы и техникумы, больницы продолжат работать в обычном режиме. Переводить их на дистант пока не планируется. А вот часть учреждений соцзащиты с прошлой недели вернулись к режиму превентивной изоляции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управление информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, с сегодняшнего дня, 28 сентября, 45% сотрудников администрации города переведены на «удалёнку».

В пресс-службе администрации Магнитогорска сообщили, на рабочих местах будет присутствовать не более 70% от общей численности сотрудников администрации.» Это касается всех управлений и служб. Остальные сотрудники будут исполнять свои обязанности в полном объеме удаленно», - уточнили в мэрии. Все сотрудники, которые будут трудиться на своих рабочих местах, обязаны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между работниками при осуществлении должностных обязанностей, а также при взаимодействии с посетителями.

В пресс-службе Златоустовского городского округа пояснили, что по предварительным данным, на дистанционный режим работы будет переведено порядка 30 процентов сотрудников администрации города. Но эта цифра будет еще уточняться. Сегодня глава города дал поручение всем своим заместителям и руководителям структур, подготовить предложения по оптимальному количеству сотрудников на «удалёнке», чтобы при этом не пострадал рабочий процесс.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь (помощник Главы Миасского городского округа) Марина Рыкалина, в настоящее время определяется количество сотрудников по каждому отделу и управлению для организации работы в дистанционном режиме. Точного количества пока не определено.

С начала пандемии в Челябинске подтверждено семь тысяч 35 случаев заболевания COVID-19 (плюс 32 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, в городе зарегистрировано две тысячи 139 случаев коронавирусной инфекции, из них одна тысяча 698 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии от COVID-19 умерло 25 жителей, еще в 57 случаях причиной смерти магнитогорцев стало основное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее). Продолжают лечение: в стационарах – 141 человек, амбулаторно (дома) – 127 человек.

В Златоусте подтверждено 855 случаев коронавируса. С начала работы госпитальной базы Златоуста скончалось 72 человека, из них ковид подтвержден у 33 пациентов.

По данным, предоставленными медицинскими учреждениями города Миасса на утро 28 сентября, количество госпитализированных в ММЦ «Северный» составляет 164 человека (в том числе ковид 50). Миасцев среди них – 125. С начала пандемии умерших от ковид 40 человек.

Всего в Челябинской области с начала пандемии подтверждено 16 тысяч 572 случая коронавируса. Умерло 476 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 123 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 353 человек – иные заболевания (ковид был сопутствующим).

Напомним, в Челябинской области до четвертого октября действует режим повышенной готовности. Обязательным для всех жителей, для предприятий и организаций является соблюдение социальной дистанции, масочного режима, санитарно-эпидемиологических требований. В муниципалитетах активизировали проверки в торговых комплексах, в общественном транспорте. Правда, пока, несмотря на рост числа ОРВИ и коронавирусной инфекции, большинство южноуральцев остаются беспечными и не соблюдают установленные требования.