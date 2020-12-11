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В ковидной больнице Челябинска произошло массовое заражение строителей

В инфекционной больнице в поселке Малая Сосновка в конце сентября произошло массовое заражение строителей. Об этом сообщил сегодня, 11 декабря, на брифинге для журналистов министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Виктор Тупикин упомянул ковидную больницу, отвечая на вопрос о том, как коронавирусная инфекция сказалась на строительной отрасли.

«В инфекционной больнице в конце сентября – начале октября на стройке работали до 800 человек. В этот период заразились порядка 250-300 человек. Темпы были снижены, произошла передислокация рабочей силы, пришлось искать новых людей. В настоящее время компании чувствуют дискомфорт в плане болезни и коммуникаций», - прокомментировал Виктор Тупикин.

Напомним, Челябинский инфекционный центр построили за рекордные сроки – 74 дня. На объекте круглосуточно трудились более тысячи рабочих. В госпитале разместили 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. При необходимости коечный фонд могут увеличить до 328 коек в палатных боксах и до 54 реанимационных коек.