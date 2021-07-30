В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты

Доходы жителей России растут по всем показателям. В Контрольно-счетной палате Челябинской области сообщили, что в первом полугодии объем денежных доходов населения увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Прирост сбережений при этом составил 81 миллиард рублей.

«Реальные денежные доходы граждан России увеличились на +2,4%, а реально располагаемые доходы выросли на +1,7% (к аналогичному периоду прошлого года)», - рассказали в КСП региона.

Среднемесячная номинальная заработная плата в России составила 56 тысяч 171 рубль. Это на 8,8% больше, чем за тот же период 2020 года. А рост реальной зарплаты составил +3%.

Самые высокие зарплаты получают работники трубопроводного транспорта - 188 тысяч 84 рубля. А самые низкие выплаты зафиксированы в сфере производства одежды - 22 тысячи 738 рублей.

По данным КСП области, средний размер пенсий в России увеличился на 5,6% и составил 15 тысяч 822 рубля.

Снизился также и объем просроченной задолженности на 31% (данные на первое июля 2021 года).

«Увеличение реальных доходов свидетельствует о росте номинальных доходов быстрее инфляции, а причиной увеличения объемов сбережений возможно стало повышения ставок по депозитным вкладам», - подытожили в КСП по Челябинской области.