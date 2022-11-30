В Курчатовском районе облагораживают общественные пространства и готовятся к Новому году

В Курчатовском районе Челябинска очистили виадук в поселке Шагол и привели в нормативное состояние проезжую часть улицы Производственной.

Об этом сообщил глава района Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии 28 ноября.

Продолжаются работы и по текущему санитарному содержанию района. От снега очищают внутриквартальные проезды, тротуары и общественные пространства. У районных подрядчиков работает 11 единиц техники, 18 человек – в бригаде ручного труда. Всего за прошедшую неделю вывезли 185 кубометров снега.

Юридическим лицам выдали 85 уведомлений о ненадлежащем содержании прилегающих территорий. Большинство из них уже устранены. Также за неделю ликвидировали пять навалов мусора. По благоустройству входных групп и прилегающих территорий нежилых помещений администрация продолжает работу с юрлицами. За неделю им выдали 40 уведомлений о наведении порядка.

В районе уже активно готовятся к Новому году.

«Определен подрядчик для строительства ледового городка. Традиционно его построят на площади у кинотеатра «Победа», – отметил Сергей Антипов.

Продолжаются рейды по незаконной торговле. За неделю составили два протокола и один материал передали в управление благоустройства для принятия административных мер. Кроме того, выявлено семь правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в КУиЗО направлено три пакета документов, 72 запроса – в уполномоченные органы.

Совместно с отделом полиции в районе работают три добровольных народных дружины. За неделю члены дружины совершили 36 выходов. Всего за это время произошло 84 случая административных правонарушений. По всем из них составлены протоколы.