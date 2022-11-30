30.11.2022
Надежда своим братьям
30.11.2022
Митрополит Алексий освятил духовно-просветительский центр в Карабаше
29.11.2022
В среду в Челябинской области – морозно, местами пройдет снег
29.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября (18+)
29.11.2022
В Челябинске запустили «Несуровый маршрут» для самостоятельных туристов
29.11.2022
Челябинцы смогут сами самостоятельно открывать двери трамваев
В Курчатовском районе облагораживают общественные пространства и готовятся к Новому году
Определен подрядчик для строительства ледового городка у «Победы»
21.11.2022
Курчатовцы активно готовятся к работе в новом году
14.11.2022
Сергей Антипов поблагодарил Андрея Ксензова за переход на Захаренко-Молдавской
31.10.2022
Курчатовский район с помощью «Грозы» полностью закрыл потребность в дружинниках-добровольцах
24.10.2022
В Курчатовском районе демонтирован торговый павильон по улице Салавата Юлаева
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022