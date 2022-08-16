В Курчатовском районе появится новое место отдыха для семей с детьми

В Курчатовском районе Челябинска появится новое место отдыха для семей с детьми – общественное пространство площадью почти четыре тысячи квадратных метра создадут между домами № 36-А по улице Каслинской и №5 по улице Кыштымской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы по благоустройству сквера уже начались.

Поделиться

Уже до конца сентября текущего года здесь появятся прогулочные дорожки и наружное освещение, парковые скамейки и урны, детские и спортивные элементы, а сами площадки оснастят травмобезопасным резиновым покрытием.

На территории сквера проведут масштабное озеленение, высадив липы, рябины, яблони, ели, барбарис и кизильник, а также обустроив газоны.

Благоустройство общественного пространства стало возможным благодаря программе «Инициативное бюджетирование», отмечают в мэрии.