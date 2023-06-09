В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции

Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Кыштыма и Карабаша нового начальника. Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» возглавил подполковник полиции Артем Лукин.

В органах внутренних дел Артем Владимирович почти 16 лет. Проходил службу в подразделениях Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и на оперативных должностях. С февраля 2020 года руководил Отделением МВД России по Нязепетровскому муниципальному району, рассказали в пресс-службе главка.

«Сегодня начинается новая история подразделения, - обратился к личному составу МО МВД России «Кыштымский» и присутствующим гостям начальник Главка. – Новому руководителю предстоит изучить возможности каждого сотрудника, постараться сохранить рабочий коллектив. К нуждам личного состава относиться с пониманием, внутри подразделения обеспечивать порядок и дисциплину. Проявлять заботу о личном составе, создавать комфортные условия несения службы подчиненными».

Представляя сотрудникам полиции нового начальника, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков отметил, что Артем Владимирович хоть и молодой, но эффективный руководитель, который за годы службы зарекомендовал себя с положительной стороны и приобрел соответствующий опыт для руководства более крупным подразделением. Все свои знания и инициативы он приложит для повышения результативности оперативно-служебной деятельности.

Обращаясь к Артему Лукину, главный полицейский региона напомнил, что руководитель должен быть глубоко порядочным, справедливым, грамотным, профессиональным, настойчивым, исполнительным и строгим, который организовывает, созидает, ведет за собой коллектив, добивается результата. В сплоченном коллективе принято помогать друг другу, оступившихся товарищей поправлять. Вместе с тем спрос со всех должен быть одинаковым.

В рамках рабочей поездки Михаил Скоков также посетил Карабаш. Решение было принято после поступившего обращения депутатов с просьбой пересмотреть штатную численность местного отделения полиции в сторону увеличения.

Начальник Главка ознакомился с условиями несения службы полицейскими в Отделение полиции «Карабашское». По результатам поездки генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков поручил подчиненным проработать вопрос повышения эффективности работы подразделения.