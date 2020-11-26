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В Кыштыме жители аварийных домов Новый год встретят в новостройке

В Кыштыме (Челябинская область) завершается строительство пятиэтажки на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновый. Квартиры в ней предоставляются по программе переселения жителям аварийных домов. В нее переедут 46 семей и встретят Новый год в новом жилье.

Новая пятиэтажка возводилась в Кыштыме в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Строительством 75-квартирного дома занимается компания «СтройОптимум» из Златоуста. Этот застройщик за последние годы построил в этом городе уже шесть домов. Окончательная приёмка новостройки запланирована на декабрь.

До конца года в новые квартиры переедут 46 семей, которые пока проживают в домах на Коноплянке и в районе ЧГРЭС в доме № 1 на улице Калинина, признанных аварийными. Ещё 14 квартир в новом доме будут приобретены для детей-сирот. Об этом сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Новостройку осталось оснастить автоматическими приборами учета, а подрядчику устранить некоторые замечания.

«Совершенно точно до конца декабря мы планируем начать переселение граждан из аварийных домов согласно очередности. Пока решение до конца не принято, но есть информация, что Кыштым на следующий год получит дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья»,- отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Напомним, с 2019 года в регионе реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Он предполагает, что до 1 сентября 2025 года в Челябинской области планируется расселить аварийные дома, признанные таковыми на первое января 2017 года.