В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом

В Челябинске открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом первого типа. Академический лицей № 95 стал первым в России школьным учреждением, где в классе есть тьютор и медицинская сестра, сообщает минздрав региона.

Изначально в Челябинске открыли группу в детсаду для детей, больных сахарным диабетом. Группы для малышей работали несколько лет. Затем было предложено открыть школьный класс для детей с диабетом первого типа (малыши вырастали, переходили в школы и требовалось логическое продолжение проекта).

Дети с диабетом учатся по обычной образовательной программе, единственное отличие от любого другого класса лицея - за школьниками присматривает медицинский работник.

«Цель была помочь социализации этих детей. И, конечно, помочь родителям. Потому что, когда у ребенка трех лет возникает такое заболевание, как сахарный диабет первого типа, то, во-первых, ребенок никак не может объяснить родителям, он никак не может контролировать это состояние. И родитель привязан к этому ребенку 24 на 7, потому что надо измерять уровень сахара через каждые два часа, совершать инъекции инсулина», – рассказал главврач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий.

Проект позволяет разгрузить родителя, дать ему возможность заниматься своими делами и в то же время обеспечить медицинское наблюдение для ребёнка. Кроме того, в рамках проекта школьника научат самостоятельно контролировать уровень сахара, делать инъекции инсулина.

Класс для детей с сахарным диабетом создан по инициативе комитета по образованию города Челябинска и детской поликлиники №8, которую возглавляет основатель благотворительного фонда «Бирюзовый» Антон Рыжий.

Напомним, в 2022 году дети, страдающие сахарным диабетом, начали бесплатно получать системы для непрерывного контроля уровня сахар, и помпы. В регионе закуплены два вида систем: флеш-мониторинг FreeStyle Libre и сенсоры для детей, у которых есть помпы с обратной связью. Современными устройствами обеспечили более одной тысячи детей с сахарным диабетом.