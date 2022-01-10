В Магнитогорске гостил молодежный Дед Мороз

Вчера, 9 января, на Центральном катке Магнитогорска (Челябинская область) прошли новогодние старты, завершившие череду праздничных мероприятий.

Весёлые соревнования провели Общественная молодёжная палата при городском Собрании депутатов, спортклуб «Металлург-Магнитогорск», Союз молодых металлургов и Молодая гвардия «Единой России».

Специально пришедшие на праздник и случайно зашедшие на каток горожане оказались вовлечёнными в круговорот весёлых и азартных состязаний. Причём старты устраивали как среди детей, так и среди взрослых. Могли посоревноваться даже целыми семьями!

Нужно было быстрее всех пробежать на коньках, виртуозно обвести шайбу вок

руг конусов, не потерять волшебный посох во время эстафеты, преодолеть полосу препятствий. Вели игроков за собой дед Мороз и Снегурочка, а лучшими выходили то одна команда, то другая.

Председатель Общественной молодежной палаты при городском Собрании депутатов Денис Савельев, по совместительству Дед Мороз, напомнил, что дарить новогодние праздники ребятне – в традициях городской молодёжи. Активисты палаты, например, ежегодно проводят акцию «Новый год – в каждый дом» и поздравляют с праздниками детей из малообеспеченных семей.

Игровая программа с конкурсами и призами стала настоящим сюрпризом для взрослых и юных магнитогорцев в последний выходной день перед трудовым годом. Праздник получился увлекательным и динамичным, подарил радостные эмоции и заряд бодрости.