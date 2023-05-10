В Магнитогорске хирурги оперируют грыжи новейшим способом

В Магнитогорске (Челябинская область) хирурги городской больницы №3 оперируют грыжи новейшим способом, проводя сложнейшие операции с установкой сетчатых имплантов.

Еще восемь лет назад оперативное лечение грыж брюшной стенки в Магнитогорске проводилось классическим способом - с большим разрезом и ушиванием грыжевых ворот капроновыми нитями. В 2015 году врачи первого хирургического отделения внедрили новую методику – лапароскопическую и эндоскопическую герниопластику. Такой уровень хирургии для Магнитогорска единичен: настолько широкий диапазон малоинвазивного лечения грыж практикуется только в третьей горбольнице.

Лапароскопическая и эндоскопическая герниопластика – современный способ хирургического лечения различного вида грыж брюшной стенки. Вместо традиционного наложения швов закрытие грыжевых ворот осуществляется специальными сетками-имплантами из биоинертного полипропилена. Своеобразный протез укрепляет собственные мышцы пациента, прорастает соединительной тканью, сосудами и служит надежным фиксатором внутренних органов.

«Ненатяжная герниопластика – это золотой стандарт в современном хирургическом лечении грыж, – отмечает главный хирург Магнитогорска, заведующий вторым хирургическим отделением Пётр Гришин. – Практически все имеющиеся грыжи мы можем оперировать лапароскопически и сегодня можем говорить о значительных положительных результатах для пациентов. Нет рецидивов грыж, характерных для их классического оперативного лечения. Хронические паховые боли сведены к минимуму. Не нужно длительно применять обезболивающие, антибактериальную терапию, потому что здесь нет серьёзных повреждений тканей. Сокращено пребывание пациента в стационаре. Еженедельно мы оперируем более десяти лапароскопических грыж».

Новую методику в горбольнице №3 внедряли с паховых грыж. Затем освоили послеоперационные вентральные, белой линии живота, пупочные, боковые.

«Сегодня мы оперируем как в брюшной полости, так и в более сложной методике, не заходя в брюшную полость, между слоями мышц, – поясняет хирург Элёр Давранов. – Для хирурга это тяжело физически и сложнее в разы, зато лучше для пациентов. Во-первых, в ряде случаев по-другому больного не прооперировать. Во-вторых, мы получаем ошеломительный косметический эффект, когда отсутствуют рубцы на животе и даже места проколов в будущем станут незаметны. Но самое главное – быстрая реабилитация больного, когда он буквально встал и побежал».

К примеру, после операции на паховой грыже пациента выписывают через три-четыре дня. В этом заинтересовано активное население трудоспособного возраста, большую часть которого составляют спортсмены. Футболисты, боксеры, борцы, штангисты через месяц после оперативного лечения смогли вернуться к полноценным тренировкам. Женщинам герниопластика помогает ликвидировать послеродовые пупочные грыжи, особенно в сочетании с диастазом прямых мышц живота. Результат – восстановленная и красивая передняя брюшная стенка.

За одну операцию хирурги могут закрыть у пациента одновременно несколько грыж. Недавний случай – мужчина с тремя грыжами: пупочной, эпигастральной и белой линии живота, которому вправили грыжи и укрепили зону реконструкции сеткой размером 30 на 25 сантиметров. Эта операция длилась 3,5 часа, а более простые паховые занимают не более 40 минут.

«Как только в России появилась экстраперитонеальная герниопластика, мы её освоили и привезли в Магнитогорск, – рассказывает хирург Андрей Козин. – До этого в Магнитке никогда не было малоинвазивной герниопластики. Когда в 2019 году съездил на московскую конференцию хирургов, убедился: в нашей больнице мы идём в ногу со столичными клиниками. Сегодня нами освоена и "сэндвич-методика", когда сетки ставятся в нескольких слоях при многих рецидивах одной и той же грыжи: со стороны брюшной стенки, предбрюшинного пространства и в мышцу. Технически пробуем и ждём подходящего пациента».

Как отмечают в пресс-службе ГБ №3 Магнитогорска, малоинвазивная герниопластика – особенное направление, которое требует определенных подходов во всем, начиная от высокого мастерства хирургов, заканчивая дорогостоящим оборудованием и расходными материалами. Для таких операций больница закладывает отдельный блок расходов на специальный шовный материал, инструменты, газ. Но в основе всего лежит главное – желание хирургов профессионально развиваться.

На малоинвазиную герниопластику в городскую больницу №3 пациентов направляют поликлинические хирурги. В лечебном учреждении отмечают, что одним из осложнений абдоминальных грыж является ущемление грыжи. В этом случае летальность достигает десяти процентов. Вместе с тем внедрение новых лечебных методик, которые помогают снижению смертности населения, является важнейшим направлением нацпроекта «Здравоохранение». Врачи еще раз напоминают, что своевременное обращение к специалистам исключает ущемление грыжи и, как следствие, возможный летальный исход для пациента.

Немаловажно, что операции проводятся по полису ОМС. Причем в списке пациентов не только магнитогорцы - на современное оперативное лечение в горбольницу №3 приезжают пациенты из Башкортостана, Свердловской области, Оренбуржья и даже Краснодарского края. Нередко пациенты приходят к хирургам по рекомендации тех, кому уже поставили сетчатый имплант.