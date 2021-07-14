В Магнитогорске хранятся уникальные издания

В Магнитогорске (Челябинская область) в библиотеке имени Бориса Ручьёва редкие экземпляры книг ожидают официального статуса культурного памятника.

Теперь получить такой статус возможно. Для этого городское Собрание внесло изменения в Положение об организации библиотечного обслуживания населения.

В связи с изменением федерального законодательства в документе прописано право муниципальных библиотек проводить экспертизу документов по отнесению к книжным памятникам. Сама экспертиза - дело ответственное и трудоёмкое. Для её проведения необходимы квалифицированные специалисты с опытом подобной работы. По словам спикера Собрания Александра Морозова, поскольку в Магнитогорске таких специалистов нет, экспертиза будет проводиться совместно с отделом редкой книги областной научной библиотеки.

На данный момент в городской библиотеке хранятся пять из восьми томов «Истории Государства Российского» за авторством Николая Карамзина. Книги датированы 1816-1817 годами. Уникальность их заключается не только в возрасте, но и в ценности редкого издания.

Библиотека уже работает над заявкой в областное Министерство культуры для организации комиссии, которая и присвоит книгам статус культурного памятника.