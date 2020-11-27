В Магнитогорске молодежь приглашают поиграть во власть

В этом году в Магнитогорске (Челябинская область) традиционная игра «Коридоры власти» пройдёт в режиме онлайн.
Ее организаторами выступают Общественная молодежная палата при Собрании депутатов и служба внешних связей и молодежной политики администрации города.
Так у молодежи воспитывается ответственное отношение к своему городу, развивается интерес к решению социальных проблем, устанавливается партнерский диалог и живая обратная связь между молодыми людьми, представительной и исполнительной властью.
Принять участие в «Коридорах власти» может молодежь от 14 до 30 лет, учащиеся общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов и члены общественных организаций города.
Участники игры получат десять интересных и актуальных вопросов от администрации и городского Собрания. В Google Формах участники команд ответят на вопросы и предложат способы решения важных городских задач.
Второй этап пройдет в формате онлайн-конференции. Участники пообщаются с представителями подразделений и городского Собрания с помощью платформы «Skype» и за три минуты найдут ответ на заданную тему.
Итоги игры будут подведены 18 декабря.