В Магнитогорске на кладбище танцевала полуобнаженная девушка

На кладбище Магнитогорска (Челябинская область) местные жители заметили девушку, которая танцевала около могилы полуобнаженной. Сотрудники полиции уже провели с ней беседу.

Видео танца девушки появилось в социальной сети «Черное и Белое. Магнитогорск».

«Когда очевидцы попытались остановить танцовщицу, она сказала, что это могила ее отца и таким образом она с ним общается», - говорится в посте.

В пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорска агентству «Урал-пресс-информ» отметили, что оперативно отреагировали на данное сообщение.

«Личность девушки на видео установлена сотрудниками отдела полиции «Правобережный». С ней проведена работа по установлению всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в полиции Магнитогорска.

Отметим, сама девушка заявила, что, находясь на могиле своего отца, ничего плохого и противозаконного делать не хотела.